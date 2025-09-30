脳神経外科医が勧める、"脳が喜ぶ食べもの"とは

寝ても疲れが取れない。その理由は、あなたが「疲れの正体」を知らないからです。例えば脳の疲れ。脳は体が休息している間も、寝ている間も、ずっと働いている――つまり、1秒たりとも休むことがないのです。

「朝からダルい、重い」のループを解消するためには「休息する技術」を身につけることが必要です。

本記事では、『働きすぎで休むのが下手な人のための 休息する技術』(菅原道仁/アスコム)から一部を抜粋してご紹介。今回のテーマは『脳が喜ぶ食べものを摂取してヘルスプロモーション』。

脳が喜ぶ食べものを摂取してヘルスプロモーション

自律神経を整えたり、脳の疲労を軽減したりということは、食事によってサポートすることもできます。

ここでは、摂取することによって脳に好影響を与えてくれる代表的な食べものを、いくつか紹介していきましょう。日々の食事に取り入れていけば、疲労を感じにくいからだになっていくはずです。

玄米

ストレスを和らげ、脳をリラックスさせてくれる効果があるアミノ酸の一種のGABAが、玄米には豊富に含まれています。

ふだんの食事の白米を玄米に切り替えれば、それだけで脳の疲労回復を図ることができます。

切り干し大根

必須ミネラルのマグネシウムを多く含む食べものです。マグネシウムが不足すると疲れやすくなるので、ふだんから食べるようにしましょう。

生野菜では、ほうれん草、ごぼう、枝豆などにもマグネシウムが多く含まれます。

ごぼう

ごぼうはマグネシウムだけでなく、脳疲労の回復を早める効果があるアミノ酸の一種のアルギニンも豊富です。

アルギニンは、成長ホルモンの分泌も促進してくれます。

玉ねぎ

疲労を回復したり、神経を鎮静化したり、体を温めたりする効果がある、硫化アリルという成分を含みます。

寝つきが悪いと感じるときに摂取するといいでしょう。

バナナ

必須アミノ酸のトリプトファン、ビタミンB6、炭水化物といった栄養素を豊富に含みます。さらに、脳の働きを活性化させる栄養素が多い「ブレインフード」にも位置付けられています。

なかでもトリプトファンは「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの材料となる、とても重要な役割を持った栄養素です。そして、ビタミンB6には、セロトニンを増やす効果があります。

セロトニンの分泌量が増えると自律神経や脳の機能が高まることがわかっているので、バナナは積極的に摂取することが推奨されるのです。調理する手間がかからず、手軽に食べることができるため、「セロトニンの分泌を促進する最強の食べもの」といっていいでしょう。

バナナのほか、トリプトファンとビタミンB6を含む食べものとして、イワシやサバなどの青魚もよく知られています。

大豆製品・乳製品

トリプトファンを豊富に含む食べものはバナナだけではありません。

味噌、納豆、豆腐、がんもどきなどの大豆製品、ヨーグルト、チーズ、牛乳などの乳製品も、トリプトファンの宝庫です。積極的にとり、自律神経を整えましょう。

高カカオチョコレート

カカオ含有量が70%以上のチョコレートが「高カカオチョコレート」です。脳内の神経細胞の働きを促し、脳を活性化させるといわれるBDNFというたんぱく質の一種が、高カカオ摂取後に血中で上昇したという報告があります。

カマンベールチーズ

摂取すると認知機能ならびに記憶力の改善の助けになる可能性があるとされるβラクトペプチドを含みます。

ペプチドはたんぱく質やアミノ酸の仲間で、βラクトペプチドは、必須アミノ酸の一種のトリプトファンやチロシンで構成されるペプチド群の総称です。カマンベールチーズを食べると、脳の働きが活性化します。

青魚

マグロやサバなどの青魚に含まれるDHA・EPAは、必須脂肪酸の一種です。

これらは脳の血液をサラサラにし、脳機能を向上させる効果があると言われています。人間の体内ではほとんど生成されないので、青魚をできるだけ食べることを意識しましょう。

同じ脂肪酸でも、サラダ油やマーガリンなどに含まれるトランス脂肪酸は、記憶力の低下や脳の萎縮をまねくという報告があるので、避けるようにしてください。