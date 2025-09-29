マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
スバルが弱点を克服? ハイブリッドの「クロストレック」で東京～大阪を往復した全記録

SEP. 29, 2025 08:00
Text : 原アキラ
「ストロングハイブリッド」(S:HEV)を搭載したコンパクトSUVのスバル「クロストレック」で東京～大阪を往復するチャンスを得た。これまで、「燃費」はスバルの弱点だったわけだが、ハイブリッド車の登場で状況は変わるのか。ロングドライブでスバル製ハイブリッド車の真の実力を試した。

  • スバル「クロストレック」

    スバル「クロストレック」のストロングハイブリッド車で東京～大阪を往復するロングドライブを敢行! 気になる燃費は?

S:HEV搭載モデル自体には2025年の1月、青森県八甲田山付近で開催された雪道の試乗会で乗っているのだが、その時は青森市内から酸ヶ湯に向かう登り坂を40kmほど走っただけで、じっくりとクルマを吟味するほどでもなかった。しかも、その時に乗ったのは「アプライドB型」と呼ばれた一部改良モデル。今回は安全面でさらなるアップデートが施された「C型」に乗ることができた。

試乗したのは夏休みの喧騒が去った9月初旬。ルートや立ち寄り場所はお任せ、最低でも1,000kmを走ることができるということなので、普段使いに近い形のさまざまなシチュエーションでストロングハイブリッドの走りや燃費を試すことにした。

「アプライドC型」とは?

試乗レポートに入る前に、クロストレックの「アプライドC型」について押さえておこう。

試乗したアプライドC型は「ドライバー異常時対応システム」と「ドライバーモニタリングシステム」の連携が強化された最新のクロストレックだ。ワキ見運転や居眠りなど、ドライバーに異常があると検知した時には早めにドライバーや周囲に注意を促したり、安全に減速したりするシステムが作動するようになっている。また、ボディカラーの見直しが行われていて、先代の「XV」で好評だったデザートカーキに似た「サンドデューン・パール」などが新色として追加されている。

全長4,480mm、全幅1,800mm、全高1,580mm、ホイールベース2,670mmのボディサイズには変更なし。最高出力160PS(118kW)/最大トルク209Nmを発生する2.5L水平対向4気筒エンジンに119.6PS(88kW)/270Nmの駆動用と発電用の2モーターを組み合わせたトヨタTHS由来のハイブリッドシステムも従来通りだ。

奥琵琶湖を経由して大阪へ

試乗したのはストロングハイブリッドの「クロストレック プレミアム S:HEV EX」グレード。ボディカラーは「マグネタイトグレー・メタリック」だ。

  • スバル「クロストレック」

    東京・恵比寿のスバル本社をスタートするマグネタイトグレー・メタリックの「クロストレック プレミアムS:HEV EX」

午前8時前に東京・恵比寿のスバル本社を出発。燃費運転に徹して大阪までストレートに行く、ということも考えたが、せっかくなので、往路は奥琵琶湖を周るルートを選択した。17時ごろまでには大阪に到着を、という指示があったので、東名や新東名のほぼ全線で「アイサイトX」のACCを制限速度の上限に設定し、どんどんと突き進んでいった。

米原からは琵琶湖東岸に沿って北上。最初に目指したのは、筆者の自宅近くの「cometen国立米店」(お米とそれにまつわる全国の商品を扱っている)のご主人から教わった、長浜市木之本町にある「冨田酒造」さんだ。

  • スバル「クロストレック」
  • スバル「クロストレック」

    長浜市木之本町にある「冨田酒造」に到着したクロストレック

当時の面影が残る「うだつ」の上がる町並みが続く北国街道沿いの酒蔵で製造されるのは、北大路魯山人も愛飲したという銘酒「七本槍」で、対応してくれた女将の冨田愛喜さんにおすすめのものを選んでもらった。そして、ここに来た理由を説明していると、「私もスバルに乗っているんです」とおっしゃるではないか。

  • スバル「クロストレック」

    偶然にも愛車がスバルという冨田酒造の女将、冨田愛喜さん

  • スバル「クロストレック」

    彼女に選んでもらって購入した、北大路魯山人も愛飲したという銘酒「七本槍」(右の2本)

聞けば、女将の愛車はスバル「XV」で、乗ってきたクロストレックの先代モデル。それまでフランス車に乗っていたのだが、色々あって「ランクル70」乗りのご主人から「そろそろ安全なクルマに乗ったら?」と言われ、選んだのがスバルだったという。「アイサイトはとってもいいですよね」とXVはお気に入りの様子。新型(クロストレック)が優れたシート(仙骨を支える)を採用している点には、大いに注目されていた様子だった。

水平対向エンジンを搭載していることはご存知なかったようで、あのポルシェと同じ重心が低いエンジン形式であり、他の日本車にはない唯一のものであることをお教えすると、スバルへの愛がさらに増加したようだった。それにしても、なんという偶然。だからクルマ旅は楽しい。

  • スバル「クロストレック」
  • スバル「クロストレック」

北国街道に別れを告げて、次に目指したのはマキノ高原へのアプローチ道としてマキノピクニックランド沿いに整備されたメタセコイアの並木道だ。2km以上にわたってまっすぐ続く並木道を通過中にフロントガラスから見える景色は、まるでヨーロッパのカントリーロードのよう。映画『ドライブ・マイカー』のロケ地にも選ばれている。

  • スバル「クロストレック」

    マキノピクニックランド沿いに整備されたメタセコイアの並木道をボンネット越しにみる

一方で、周囲には黄金色に実った田んぼが広がっていて、日本らしい景色が広がる。軽四トラックやコンバインが通る農道の道幅は狭いけれど、ここはクロストレックのコンパクトさをいかして容易に乗り入れることができ、雄大な景色をバックに撮影ができた。

  • スバル「クロストレック」

    並木道の周囲は、黄金色に実った田んぼが広がっていた。七本槍が使用する酒米は地元で採れる「玉栄」だ。ただし、写真の田んぼのものがそれかどうかは不明

ここに来る途中には奥琵琶湖パークウェイをはじめ、名もなきワインディングが数多くあった。そこでは燃費を気にせず「Sモード」に入れて、大排気量エンジンらしいパワフルな走りを堪能したのはいうまでもない。

最後は、筆者の子供がまだ小さかったころ、キャンプをしによく訪れていたマキノサニービーチの高木浜に向かってみた。久しぶりに行ってみると、水辺の松林にクルマで乗り入れることができるキャンプサイトは30年前とほとんど変わっていなかった。当時のクルマはフォルクスワーゲン「ゴルフVR-6」だったけれど、クロストレックはXモード付きのハイトのあるシンメトリカルAWDなので、ギリギリ砂浜まで降りてもスタックする心配が全くない。30分ほどの撮影許可をいただいた事務所の皆さん、ありがとうございました。

  • スバル「クロストレック」
  • スバル「クロストレック」
  • スバル「クロストレック」
  • スバル「クロストレック」

    マキノサニービーチの高木浜キャンプ場に到着

  • スバル「クロストレック」

    水辺のキャンプサイトは砂地だが、XモードのあるAWDのクロストレックなら心配なく乗り入れることができる

大阪市内までは585kmを走って平均燃費は15.8km/Lと表示されていた。ハイスピードの高速走行＆Sモードでのワイディング走行をミックスした割にはなかなかの燃費。それまでのスバル車には望めなかった数字であるともいえる。

  • スバル「クロストレック」

    ワインディングではSモードに入れ、パワフルな走りが楽しめた

  • スバル「クロストレック」

    クロストレック プレミアム S:HEV EXが搭載する2.5L水平対向4気筒+2モーターのストロングハイブリッドシステム

  • スバル「クロストレック」

    初日、580km強を走った燃費は15.8km/L。ハードに走った割には燃費の落ち込みが少ない印象だ

それにしても、この日の大阪は暑かった。ホテルの目の前にある淀川沿いの遊歩道を夜歩いてみたのだが、涼しさは全く感じられず汗ダラダラだった。

  • スバル「クロストレック」

    大阪の夜は暑かった。写真は淀川沿いの遊歩道

翌日は大阪～東京一気乗り!

翌日は、近畿地区の新たなスバル販売拠点となる「大阪スバル城東店」をスタート。万博や阪神タイガース優勝で盛り上がる熱い大阪らしく、店舗内には関連するおやつがふんだんに用意されていた。

  • スバル「クロストレック」

    近畿地区のスバルブランドの情報発信基地となる大阪スバル城東店

  • スバル「クロストレック」

    展示されていた「クロストレック リミテッド・スタイルエディション」

  • スバル「クロストレック」

    新色「サンドデューン・パール」のクロストレックも展示されていた

  • スバル「クロストレック」

    店内には万博や阪神タイガース優勝で盛り上がる大阪を象徴するおやつがたくさん用意されていた

帰路は大阪環状～京滋道路～名神～新名神～新東名～東名～首都高というルートを、今度もほぼ全線を半自動運転状態で走破。80～100km/hという通常の高速区間では19.5km/L前後、120km/h区間では18.0km/L前後というのが平均燃費としてメーター表示されていた。482kmを走った恵比寿到着時点でのアベレージは18.1km/Lだった。

  • スバル「クロストレック」

    復路で480kmほど走った恵比寿への帰着時点の燃費は18.1km/Lとなっていた

ACCを使用中に追い越しをする際は、一旦車速が落ちてから一気に加速するので、その時にはエンジンが高回転まで回るラバーバンドフィールが少し気になり、ガソリンも多く消費しているような気がした。ACCの加速レベルをコンフォートやエコにしてやればもう少し好転するだろうし、車速を燃費重視の80km/hあたりまで落としてやれば、他社さんのように20km/Lオーバーという数字が出せたかもしれない。

  • スバル「クロストレック」
  • スバル「クロストレック」

    3眼カメラを用いる「アイサイトX」のACCは、ステアリングのボタンで簡単に起動させられる。追従運転は正確かつ安心して任せられ、ドライバーの疲労軽減につながる

  • スバル「クロストレック」

    ACCの加速レベルを調整すれば、もう少し燃費が良かったかも? 今回は全線でスタンダードを使用した

行きも帰りも、降車時に全く疲れを感じさせなかったのはクルマの出来が良い(特にシート)ことの証明であり、読者の皆様には、ストロングハイブリッドのクロストレックを普通に使えば燃費はこんなところ、という感じが伝わったのではと自負できる楽しいロングドライブだった。

  • スバル「クロストレック」
  • スバル「クロストレック」
  • スバル「クロストレック」
  • スバル「クロストレック」
原アキラ

原アキラ

はらあきら

1983年、某通信社写真部に入社。カメラマン、デスクを経験後、デジタル部門で自動車を担当。週1本、年間50本の試乗記を約5年間執筆。現在フリーで各メディアに記事を発表中。試乗会、発表会に関わらず、自ら写真を撮影することを信条とする。RJC(日本自動車研究者ジャーナリスト会議)会員。

