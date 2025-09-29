マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
セイコー 5スポーツ、高級カスタムウオッチブランド「BWD」とのコラボ限定モデル - アーカイブモデルをコラージュしたパラダイスへの旅

SEP. 29, 2025 18:55
Text : 林利明
セイコーウオッチの「セイコー 5スポーツ」は、キーワードに「Show Your Style」を掲げる機械式時計のカジュアルウオッチブランドだ。オーソドックスなデザインから挑戦的なデザイン、遊び心のあるデザインなど、多彩なモデルを展開している。他ジャンル他ブランドとのコラボレーションにも意欲的だ。

今回、ロンドンを拠点とする高級カスタムウオッチブランド「BAMFORD WATCH DEPARTMENT（バンフォード・ウオッチ・デパートメント）」とコラボレーションした数量限定モデルが登場する。発売は10月10日、世界限定2,025本（うち国内325本）、価格は6万3,800円。

  • ＜セイコー 5スポーツ＞ BAMFORD コラボレーション限定モデル（SBSA315）

    ＜セイコー 5スポーツ＞ BAMFORD コラボレーション限定モデル（SBSA315）

BAMFORD WATCH DEPARTMENTは、ロンドンにてジョージ・バンフォード氏が2003年に設立。今回のコラボモデルは、バンフォード氏が想い描く「パラダイス」への旅というコンセプトをもとに、セイコーのアーカイブモデルをコラージュ。「レトロフューチャー」な世界観でカスタマイズした特別なデザインとなっている。ここでいう「パラダイス」とは、「日常の喧騒を離れた自由とリフレッシュを感じられる新たな世界」という意味だ。

ベースモデルは、5スポーツの人気シリーズ「SKX」。過去のアーカイブモデルをコラージュ技法によって再構築し、懐かしさと未来感を融合した「レトロフューチャー」というデザインテーマの世界観でカスタマイズしている。

ブルースケルトンのダイヤルには、1980年代の時計で用いていたインデックスと針を採用。このダイヤルには、「見えるものと見えないもの、現在と時を超えたものという2つの世界の二面性を表現したい」（バンフォード氏）とのメッセージが込められているという。

インデックス、針、ベゼル表示板（12時位置）には、蛍光塗料のルミブライトを施した。時計全体を通しているネオンオレンジと合わせて、ブラックライトの下で幻想的な表情を楽しめるとしている。ダイヤルの6時位置とナイロンストラップの留具には、「BAMFORD」ロゴをさりげなくレイアウトした。

裏ぶたには「LIMITED EDITION」とシリアルナンバーを記し、BAMFORD WATCH DEPARTMENTの頭字語となる「BWD」のロゴを印刷。時計を収めるボックスも特別仕様となり、セイコーが1960年代に使っていたボックスをオマージュしたもの。ここにも「BAMFORD」ロゴを印刷している。

＜セイコー 5スポーツ＞ BAMFORD コラボレーション限定モデル（SBSA315）

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：外径42.5mm×厚さ13.4mm
  • 風防：ハードレックス（強化ガラス）
  • ストラップ：ナイロン
  • 防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）
  • ムーブメント：手巻き付き自動巻き機械式「キャリバー 4R36」
  • パワーリザーブ：約41時間
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

