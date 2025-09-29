マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
シチズン プロマスター、アウトドアブランド「mont-bell」とのコラボ第5弾を4モデル - シンプル＆タフ、光発電エコ・ドライブで普段使いにもぴったり

SEP. 29, 2025 17:25
Text : 林利明
シチズン時計のプロフェッショナルスポーツウオッチブランド「シチズン プロマスター」と、総合アウトドアブランド「mont-bell（モンベル）」がコラボレーション。4モデルの数量限定ウオッチが登場する。価格帯は7万1,500円～9万9,000円。両者のコラボレーションは今回で第5弾を数える。

  • BN0245-58E<br>9万9,000円

    BN0245-58E
    9万9,000円

  • BN0247-52E<br>8万2,500円

    BN0247-52E
    8万2,500円

  • BN0247-01L<br>7万1,500円

    BN0247-01L
    7万1,500円

  • BN0247-10A<br>7万1,500円

    BN0247-10A
    7万1,500円

各モデルとも、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様。ケースの素材はチタンで、シチズン独自の表面硬化技術「デュラテクト」を施している。デュラテクトを加工したチタン素材は硬度が高く、この素材は「スーパーチタニウム」というシチズンの商標となっている。

なお、「BN0245-58E」と「BN0247-52E」はバンドの素材もスーパーチタニウム、「BN0247-01L」と「BN0247-10A」のバンドは牛革だ（さらにシリコンラバーの替えバンドが付属）。

  • シリコンラバーバンドに付け替えた「BN0245-58E」と「BN0247-52E」

今回のコラボモデル第5弾は、アウトドアのハードな環境を耐え抜くタフさ、昼夜を問わない高い視認性などを重視。20気圧の防水性能、針とインデックスの夜光仕上げ、大きめのインデックスを用いたシンプルな文字板による時刻の読み取り性といった要素を持たせている。

文字板には、モンベルのロゴとブランドコンセプトの「FUNCTION IS BEAUTY（機能美）」の文字。ケースバックは裏ぶたレスの構造だ。「CITIZEN × mont-bell」のロゴ入り専用ボックスで届けられる。

  • ケース素材：チタン
  • ケースサイズ：径40.8mm×厚さ12.3mm（設計値）
  • 風防サファイアガラス（無反射コーティング）
  • バンド素材：チタン、または牛革
  • 防水性能：20気圧
  • ムーブメント：クオーツ式「Cal.E168」
  • 駆動：フル充電時から約6カ月間

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

