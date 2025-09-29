Visa最上位ランクの「三井住友カード Visa Infinite」、最大級の経済性とプレミアムサービスの全貌とは

三井住友カードが、9月30日から「三井住友カード Visa Infinite」の申し込み・発行を開始する。国内初のVisa Infiniteカードとして“抜群の経済価値”と“異次元の多様な体験価値”を提供するという、そのカードの全貌とは?

三井住友カード Visa Infinite

最大28万円分のポイント還元! 三井住友カード最大級の経済性

日本の富裕層・超富裕層が顕著に増加している中、国内のキャッシュレス比率が拡大し、現金を使わずに、クレジットカードを日常的に小額から使用する人も増えている。三井住友カード株式会社にて、マーケティング本部本部長を務める伊藤亮佑氏によると「以前と比較して同じ年収層でも、より大きな額を利用できるカードのニーズが増えている」という。

三井住友カード株式会社マーケティング本部本部長 伊藤 亮佑氏

そこで同社は、ナンバーレスカードシリーズで打ち出してきた利便性や経済価値と、一般的なプレミアムカードとしてのステータス性・体験価値を兼ね備えるカードとして、今回の三井住友カード Visa Infiniteを提供開始する。

年会費などの諸条件・一部特典は以下の通りだ。

年会費：9万9,000円(家族会員は無料)

基本還元率：1%

買い物利用額：300万～9,999万円

ポイント特約店：SBI証券でのクレカ積み立てで最大4.0%還元、コンビニや飲食店利用で最大7～20%還元

入会・初期利用特典：入会の3カ月後までに、100万円以上利用すると10万円分相当のVポイントを付与

継続・年間利用特典：毎年、前年700万円以上の利用で、最大11万円分相当のVポイントを付与

例えば年間700万円を利用した場合、入会後の13カ月目までにVポイントを

7万円(基本還元)＋10万円(初年度のみ、入会・利用特典)＋11万円(継続・利用特典)

の最大28万円相当分を獲得できることになる。これは同社で最大級の還元率を誇る。(なお、特典の付与には一定の条件あり)

これまでにないほど充実した、最高峰の価値体験を提供

グレイッシュブラウンのシックなカラーで、「新しい扉を開き、ともに時を刻む日時計」をモチーフにしているという三井住友カード Visa Infinite。ナンバーレスの両A面デザインは、まるでアートのようだ。2026年にはセカンドカードとしてメタルカードの発行も予定されている(発行手数料3万3,000円)。

世界的スポーツイベントに参加

最高峰のカードということで、持っていると参加できるイベントや受けられるサービスも魅力だ。

例えば、国内初のVisa Infiniteカードということで、Visaスポンサーシップを利用した、スポーツ共同プログラムへの招待を実施する。

第一弾として、「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」プログラムを発表しており、現地での特別な観戦チケットの用意のほか、日本国内でのオープニングナイトパーティー招待や、スキージャンプの小林陵侑選手や高梨沙羅選手の壮行会招待などを予定している。

最上級のモノに触れる、五感を刺激する体験

また、富裕層・超富裕層のたしなみでもあるハイランクな文化的体験として、五感を刺激するようなイベントを、月一回のペースで開催。

一流の中華料理人・脇屋友詞氏とパティシエ・鎧塚俊彦氏のスペシャルコラボレーション企画や、ヘラルボニーアート特別講演&ガイドツアー、プロゴルファー石川遼選手による「夢のラウンド」など、食や芸術・スポーツなど幅広いジャンルの会員イベントを、11月から開始する。

プレミアムサービスも豊富に用意

さらに24時間365日利用できるコンシェルジュサービスや、世界1,700カ所以上の空港ラウンジの「プレステージ」会員プランの提供、国内40店舗を展開するシェアラウンジの利用チケット、ホテルのステータスマッチといった付帯サービスを用意している。

カードは特別な箱に封入され、コンセプトブックとともに送付する

コンセプトブック

「三井住友カード Visa Infinite」の申し込みは9月30日の9時頃開始。詳細情報や特典条件などは特設サイトを参照のこと。