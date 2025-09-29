マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
SBI証券、「My資産」でiDeCo残高確認が可能に、証券総合口座と連携、資産管理の利便性を向上

Updated OCT. 21, 2025 16:40
SBI証券は、資産管理ツール「My資産」の機能を拡充し、2025年9月26日より証券総合口座のログイン後画面にてiDeCoの残高が確認できるようになったと発表した。

証券総合口座と連携、資産管理の利便性を向上

同社の証券総合口座とiDeCo口座を保有する利用者は、「iDeCoアカウント関連サービス」からアカウント連携を設定することで、「My資産」においてiDeCo残高を他の保有資産とあわせて表示できる。従来より提供されていた「iDeCoアカウント関連サービス」は、証券総合口座にログイン後、都度ID・パスワードを入力せずにiDeCo加入者サイトにアクセスできるID連携サービスであり、今回の拡充により利便性がさらに高まった。設定は「My設定」＞「お取引関連・口座情報」＞「iDeCoアカウント関連サービス」から可能となる。

  • 【画面イメージ】

    【画面イメージ】

SBI証券は2005年1月に国内で早くからくiDeCoのサービスを提供開始し、継続的に利便性向上に取り組んできた、とのこと。2023年には「iDeCoアカウント連携」や運用商品シミュレーションツール「DC Doctor」、加入申込フォームのリニューアルなどを実施。その結果、2025年7月末時点でiDeCoの預り資産は2兆円を突破し、口座数は112万人を超えた。

同社は「iDeCoやるなら！SBI証券」をスローガンに掲げ、引き続き「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」の提供を通じ、個人投資家の資産形成を支援していくとしている。

