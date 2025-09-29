マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
バルミューダの新型ランタン、米アップルでデザイナーを務めたジョニー・アイブ氏とのコラボレーションで実現

SEP. 29, 2025 15:18
Text : 林利明
バルミューダから特別なLEDランタンが発売される。元アップルの最高デザイン責任者を務めたSir Jony Ive（サー・ジョニー・アイブ）氏が率いるクリエイティブ・コレクティブ集団「LoveFrom」と共同開発した製品だ。

その「Sailing Lantern（セーリングランタン）」は、世界限定1,000台、価格は55万円。日本をはじめ、アメリカ・イギリス・ヨーロッパ各国・韓国、そしてグローバル展開するという。日本では、バルミューダの公式Webサイト、旗艦店BALMUDA The Store Aoyama（東京・南青山）のほか、ブランドショップ各店（松屋銀座、阪急うめだ本店、大丸神戸、ジェイアール名古屋タカシマヤ）にて販売を予定している。

  • 「Sailing Lantern（セーリングランタン）」は前面のダイヤルで色温度を調整可能。周囲の明るさに応じた色温度の最適化機能も備える

バルミューダとLoveFromがコラボレーションにいたったのは、デザインに対する共通の価値観があったから。Sailing Lanternは美しさと機能性を兼ね備え、クラシックな海洋デザインに現代的な解釈を加えた。世代を超えて使い続けられる灯りだとしている。

ランタンという古き良きアナログの灯りを現代のLEDで灯すにあたって、炎やフィラメントが持つ温かさ、感情的共鳴を持つ光の質を開発することがデザイン上の課題だったという。バルミューダはすでに「BALMUDA The Lantern」という製品をリリースしているが、その開発経験も貢献したのだろう。感情的に心を動かしつつ、実用的な光源を実現したと述べている。

  • 磨き上げたガラス、美しい仕上げのステンレススチールを用いている

    真上からの眺め（左）と、テクスチャー加工のポリエステル製ランヤード（右）

  • 真上からの眺め（左）と、テクスチャー加工のポリエステル製ランヤード（右）

素材の面では、品質と耐久性を重視してセレクト。ステンレススチールには耐久性の高い電解メッキ仕上げ、および鏡面研磨を施している。また、リサイクルを考慮した設計になっているのもポイント。メンテナンス、分解、修理がしやすいため長く使い続けられ、廃棄したあとは各種の素材をリサイクルに回せる。

Sailing Lanternは内蔵バッテリーで駆動し、充電時間は約2.5時間、連続使用時間は約4時間～150時間（最大照度～最小照度）となっている。使用時の明るさは約60ルーメン、色温度の最適化機能を備えるほか、本体のダイヤルでも色温度を調整可能。本体サイズは直径113mm×高さ174mm、重さは約1.5kg、IP67の防塵・防水設計。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

