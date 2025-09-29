万博閉幕後に周辺エリアの中古マンション価格はどう動く? 過去には住宅開発で人気上昇

LIFULLが運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S(ライフルホームズ)」は、2025年10月に閉幕した後の跡地活用にも注目が集まる、大阪・関西万博の会場周辺エリアの中古マンション価格を調査・分析した結果を発表した。

1970年開催の大阪万博では、開催にあたって周辺の交通整備が進み、会場に隣接する千里ニュータウンで住宅開発が活発化。梅田や難波など、大阪市中心部に直結する交通利便性の高い住宅地として、現在でも人気を維持している。

一方で、今回の大阪・関西万博は、大阪湾の先に埋め立てによって造成された人工島で開催しているため、閉幕直後の宅地開発といった計画は立てられておらず、将来的には長期滞在型のリゾートシティとしての活用を予定しているという。

本調査では、LIFULL HOME'Sに掲載された大阪市内の中古マンションを対象に、2017年1月から2025年8月までの中古マンション価格の推移を分析。なお、万博会場がある此花区に加え、港区、大正区、住之江区を大阪・関西万博会場周辺エリアとした。

大阪・関西万博周辺エリアの中古マンション価格相場は、万博の開催が決定した2018年11月では2,167万円だったが、2025年8月には2,690万円と約1.3倍伸長。開催決定時の2018年11月時点と2025年8月時点を比較し、最も上昇したのは港区だった(2,238万円から3,469万円・開催決定時対比155.0%)。

次いで住之江区が1,833万円から2,379万円(開催決定時対比129.8%)、此花区が2,370万円から2,821万円(開催決定時対比119.0%)、大正区が1,621万円から1,867万円(開催決定時比115.2%)となっている。

大阪市全体では2,167万円から3,724万円になり約1.7倍に、さらに中心6区では2,425万円から5,883万円になり約2.5倍にもなっていることと比較すると、大阪・関西万博周辺エリアの価格伸長は緩やかだ。さらに、価格相場自体も中心6区と比較すると2分の1以下となっている。

その理由として、大阪・関西万博周辺エリアでは、港湾や物流拠点を抱える準工業地域と、居住エリアとを併用しており、高騰が顕著な中心6区やそれに牽引される市全体に比べると、価格の高騰が限定的となっているからだと同社は分析。比較的価格帯も低いため、手頃な価格で購入可能なエリアとして一定の居住ニーズがある。

LIFULL HOME'S総研にてチーフアナリストを務める、中山 登志朗氏によると、

「現在のマンション価格の高騰は首都圏だけでなく近畿圏、特に大阪市中心部でも顕著。今後マンション開発の波が中心部から大阪湾岸エリアにも及んでくる可能性を考慮すると、もともと容積率も建蔽率も高いエリアでもあるため、タワーマンションを中心に開発が推進されることが想定される」

とコメントしている。