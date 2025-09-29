倦怠感、便秘、頭痛、メンタルにも影響 - ほったらかすとまずい「疲労」の元凶とは

寝ても疲れが取れない。その理由は、あなたが「疲れの正体」を知らないからです。例えば脳の疲れ。脳は体が休息している間も、寝ている間も、ずっと働いている――つまり、1秒たりとも休むことがないのです。

「朝からダルい、重い」のループを解消するためには「休息する技術」を身につけることが必要です。

本記事では、『働きすぎで休むのが下手な人のための 休息する技術』(菅原道仁/アスコム)から一部を抜粋してご紹介。今回のテーマは『自律神経の変調は最初にわかる疲労のサイン』。

自律神経の変調は最初にわかる疲労のサイン

自律神経とは、血流や心拍数、汗の量などを調節することによって、循環器、呼吸器、消化器などの活動をサポートしている、生命維持のために欠かせない神経のことです。24時間絶えず働いており、原則的に自分の意思ではコントロールできません。

自律神経は、日中起きているときに活発に働く交感神経と、リラックスしているときや睡眠時に活発に働く副交感神経の2種類で構成されており、両者のバランスが崩れていずれか一方が優位になりすぎると、心身にさまざまな不調をきたします。

疲労の元凶のひとつ―――そう表現してもいいかもしれません。

自律神経が乱れる原因は、職場や学校などの人間関係からくるストレス、働きすぎ、不規則な生活、将来に対する漠然とした不安、生活環境の急激な変化、飲酒や喫煙といったことがおもに該当します。

また、発汗や体温調節の役割を担っているので、空調の整った室内に長時間いる場合に働きが鈍ることもあります。適度に外気に触れたり、日光を浴びたりしないと、自律神経が誤作動を起こすのです。

自律神経が乱れると、実際にどんな症状が現れるのでしょうか。

まずは、だるさ、倦怠感、無気力、動悸、慢性疲労などの全身症状が挙げられます。検査を受けても異常が認められないことも多く、その場合はたいてい自律神経失調症と診断されます。

便秘や下痢になりやすいのも特徴のひとつです。いずれか一方だったり、両方が交互に起こったりします。

とくに便秘は、成人女性の2人に1人が悩まされている症状です。腸炎や憩室炎などの病気の発症リスクを高めるので、看過することはできません。

食物繊維不足や栄養バランスの偏った食生活に原因を求められることが多いですが、じつは自律神経の乱れが背後に潜んでいるケースもあるのです。

ホルモンバランスの乱れによって、肌荒れ、ほてり、多汗などの症状が現れ、それがストレスとなって自律神経の乱れを誘発することもあります。肌の調子が悪かったり、汗をかきやすくなったと感じたりしたら要注意です。

自律神経の働きが乱れると血流が悪くなり、冷えや肩こりを引き起こすこともあります。筋肉の緊張をまねき、血管が収縮しやすくなることもその一因です。筋肉の緊張は眼精疲労にもつながります。

また、血管の拡張や収縮がスムーズに行われないと、頭痛をまねくことがあります。ズキズキするような痛みや、締め付けられるような痛みを覚えたら、自律神経の乱れを疑ってみましょう。症状が長く続く場合は、脳自体に原因があるかもしれないので、ただちに検査を受けるようにしてください。

そして、自律神経の乱れが原因となって現れる症状として、精神面の不調を見すごすわけにはいきません。

とくに理由もなくイライラしたり、緊張したり、焦ったり、不安に襲われたりしたら、自律神経が乱れている可能性があります。

睡眠障害も代表的な症状のひとつです。本来、睡眠時は副交感神経が優位になるのですが、自律神経が乱れて交感神経が必要以上に働いてしまうと、目が冴えてなかなか寝つけなくなります。

寝ても疲れが取れないと感じたり、日中に眠くなったりするようなことが続いたら、自律神経の不調を疑ってください。

人間は、ひとりで生きていくことができません。誰かと支え合ったり、協力し合ったりしていく必要があります。

しかし、くまなく良好な人間関係を築くことは容易ではありません。大なり小なり、ストレスを感じてしまうことはあるでしょう。

仕事が多忙だと不規則な生活になりやすく、さらに昨今の異常気象がそれに拍車をかける格好で、現代人は自律神経が乱れやすい状況を強いられています。

本項で取り上げてきた心身の不調を何かしら感じたら、その裏には自律神経の乱れが隠れているかもしれません。

これはまさに、最初にわかる「疲労」のサインです。ほったらかしにしておいたら、心身の疲労はどんどん蓄積していき、生活の質、ひいては人生の質が下降線をたどる一方になってしまうでしょう。

「これはよくないかも」と感じたら、本章で紹介する自律神経をリセットする技術(回復法)をすぐに実践してください。それが、疲労をリセットし、脳に休息を与える第一歩になります。