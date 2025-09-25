マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

ボルボ史上最速! 「EX30」のツインモーターは「普通の人」が買っても大丈夫?

SEP. 25, 2025 08:00
Text : 藤田真吾
Share
Contents
目次を開く
Tags

ボルボは電気自動車(EV)の小型SUV「EX30」に新たなモデルを追加し、2025年8月21日に発売した。LFPバッテリー搭載の「最安グレード」やクロスカントリーモデルなど、選べるモデルが増えて商品性が向上したEX30だが、新登場のツインモーター(4輪駆動)モデルの実力は? ボルボ史上最速のクルマだそうだが、一般的なドライバーが乗っても(買っても)大丈夫なのか。試乗して確かめてきた。

  • ボルボ「EX30」

    ボルボ史上最速! 「EX30」のツインモーターに試乗

シングルモーターとの違いは?

EX30のラインアップは、従来の1モデルから5モデルへと一気に増えた。各モデルの詳細については先日お伝えした通り。選べることはいいことだ。

今回試乗したのは、新たに登場した「EX30 Ultra Twin Motor Performance」というモデル。計2基のモーターを前後に積むツインモーター、4輪駆動のEVだ。

  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」

    ボルボ「EX30」のボディサイズは全長4,235mm、全幅1,835mm、全高1,550mm。いわゆる「Bセグメント」に属する小形のSUVだ。BセグでSUVでEVで四駆も選べるとなると、EX30かスズキが発売予定の「eビターラ」くらいしか選択肢がない。貴重な存在だ

同じ「Ultra」というグレードにシングルモーターとツインモーターの2種類がある。どう違うのかは以下の通り。

  • EX30 Ultra Single Motor Extended Range(シングルモーター)：NMCバッテリー(69kw/h)搭載で航続距離はEX30シリーズ最長の560km。駆動用モーターは1基(後輪駆動)で性能は最高出力272PS、最大トルク343Nm。車両重量1,790kg。アルミホイールは19インチ。価格は579万円。

  • EX30 Ultra Twin Motor Performance(ツインモーター)：NMCバッテリー(69kw/h)搭載で航続距離は535km。フロントに156PS/200Nm、リアに272PS/343Nmのモーターを搭載するAWD(全輪駆動)。0-100km/h加速(停止状態から100km/hまでの加速に要する時間)はボルボ史上最速の3.6秒。車両重量1,880kg。アルミホイールは20インチ。価格は629万円

ツインモーター化で変わるのは駆動方式、航続距離、馬力/トルク、車両重量、ホイールのインチ数、価格などだ。

やっぱりガチガチ? 乗ってみると…

ボルボ史上最速と聞くと、何かガチガチで乗り心地は二の次のクルマであるかのようなイメージを抱いてしまいそうになるのだが、実際に乗ってみると印象はまるで違う。EVらしく静かで走りは滑らか。重々しい感じはなく、どっしりとして頼もしい走り方だ。

ボルボ・カー・ジャパンの広報担当は、「ガチガチとかスポーツとか、そういうことではなくて、あり余るパワーを適度に使いながら、四駆としての機動性をいかして走るクルマです」と話していた。もちろん、アクセルペダルを踏み込めば、背中がシートに押し付けられるレベルの加速力を発揮してくれる。

  • ボルボ「EX30」

後輪駆動車は前輪を方向転換だけに使える(駆動力を発揮する必要がない)から、よく曲がると聞いたことがある。だとすると、ツインモーター化したEX30は後輪駆動モデルに比べて曲がる能力が低いのだろうか? 玄人の方なら何と言うかわからないのだが、一般ドライバーの筆者が箱根ターンパイクのワインディング路を走った感想としては、EX30ツインモーターのコーナリングには安定感があったし、思った通りに曲がっていけたので、カーブの途中でハンドルを切り足したりする必要はなかった。

  • ボルボ「EX30」

価格差は50万円…どう考える?

同じ「ultra」グレードのシングルモーターとツインモーターの価格差は50万円。どう考えたらいいのだろうか。

「アルミホイールが1インチ大きくなります。これが、ざっくり10万円だとしますよね? そこにプラス40万円で前にもモーターが付いて、加速もよくなって、AWDにもなります。そこで、得した気分になっていただければ嬉しいですね」

これがボルボ・カー・ジャパン広報の言葉だ。ウインタースポーツが好きな人や、最近のゲリラ豪雨を見て「四駆の方が安心できそう」と思った人などには、この言葉が響くのではないだろうか。

  • ボルボ「EX30」

念のためお伝えしておくと、新たに追加となった「クロスカントリー」というモデルもツインモーターの4WDだ。こっちは最低地上高が高かったり、18インチのオールテレインタイヤおよび専用ホイールが選べたり、デザインが違ったりといった特徴がある。乗り心地は「ultra」のツインモーターよりももっとマイルドな感じだった。価格はクロカンの方がultraよりも20万円高い。全高はultraが1,550mm、クロカンが1,565mmで、この微妙な違いによって、車庫の事情にフィットするかしないかという問題が出てくる可能性もある。悩ましいところだ。

  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」

    こちらは「クロスカントリー」(アクセサリー装着車)の外観

さらに念のため、EX30で最も安いLFPバッテリー(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)搭載モデル(479万円)にも少しだけ乗ったのだが、その際、ふと「これで十分なのでは?」と思ったということも忘れずに付け加えておきたい。航続距離を含め、クルマに何を求めるかによって選ぶべきEX30は変わってくる。

  • ボルボ「EX30」

    「EX30」のLFPバッテリー(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)搭載モデル

試乗して感じたのは、とにかくコントロールしやすいクルマだなということ。とんでもないパワーを秘めていることを感じつつも、普段の運転ではペダルをほんの少ししか踏まなくても十分な速度が出るし、踏めば踏んだだけ加速する。とにかく、思った通りの速度で走れる。「ワンペダルドライブ」を使えばアクセルペダルの操作で加減速がかなりの程度まで操れるし、アクセルオフで完全停止をさせることも可能。同機能を切れば「普通のクルマ」と同じようにコースティングしながら高速道路を走ることができる。

ボルボ・カー・ジャパンによると、ラインアップ拡充後のEX30の売れ行き(クロカンは除く)としては、LFPが2割、ツインモーターが2割、残りはほとんどが「EX30 Ultra Single Motor Extended Range」という割合になっているとのことだ。

  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    スバル「フォレスター」の燃費が驚異の20km/L超え? ハイブリッド車の実走報告
    ( Car )
    SEP. 16, 2025

  • 2

    Large
    限定5台のマイバッハは5,700万円で早い者勝ち? 専用色はオーロラをイメージ
    ( Car )
    SEP. 19, 2025

  • 3

    Large
    「はたらくくるま」の究極系? 日野自動車の「ポンチョドット」とは
    ( Car )
    SEP. 18, 2025

  • 4

    Large
    『キャノンボール』でジャッキー・チェンがスバルに乗っていた?
    ( Car )
    SEP. 12, 2025

  • 5

    Large
    軽EVで真っ向勝負! ホンダ「N-ONE e:」と日産「サクラ」を徹底比較
    ( Car )
    SEP. 11, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking