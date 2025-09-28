車は資産! 高年式輸入車の売却戦略とリセールバリューを考える

新車価格が高い高年式の輸入車は、適切なタイミングで売却することで高いリセールバリューを保つことが可能です。円安の進行で、海外需要が増えているという状況も追い風となっています。この記事では、人気の輸入車の最新リセール相場や、価値を保つためのメンテナンス方法を解説します。

高年式の高級輸入車はリセールバリューを高く保つことが大事です

円安と海外需要で輸入車売却相場が上昇中?

まず、輸入車の買取市場の概要や特徴について解説します。

輸入車ならではの売却市場の特徴

輸入車には正規ディーラーの車と並行輸入の車がありますが、正規車のほうが高く評価される傾向です。並行輸入車はメンテナンス履歴や保証に問題のあるケースがあるため、低く評価されがちです。

また、希少グレードの車、人気のオプション装備が付いている車は高く評価されます。たとえばサンルーフ、レザーシートなどです。

輸入車では純正パーツを中心に適切にメンテナンスされているか、整備記録があるかなどが高評価につながります。メンテナンス状況を整理しておくとよいでしょう。

円安・海外需要の影響

2025年に入り、円安が進行したことで、日本の中古車は海外から見ると割安になっています。このため現在、日本からの車の輸出需要が高まっている状況です。このため、買取相場は高い状態が続いています。

一方、アメリカでは輸入車向け関税(一定年式超えが対象)が新設され、需要が限定的になる可能性も考えられます。しかし、現在は円安による海外需要が強く、高水準の相場が維持されている状況です。

価値が落ちにくい人気車種3選

車を資産として捉えるなら、できるだけ価格が下落しにくい車種を選びたいところ。輸入車で非常に人気があり、リセールバリューの高い車種を3つ紹介します。

ポルシェ 911

ポルシェ「911」は高級スポーツカーとしてのブランド力、優れたドライビング性能が特徴です。新車の価格目安は1,600万円から、3年後の買取相場は1,200万円程度となっています。

さらに、限定モデルのGT3 RSなど、希少モデルはプレミアム性があり、新車価格を越える価格が提示される可能性もあります。

メルセデス・ベンツ Gクラス

「Gクラス」はメルセデス・ベンツの高級ブランドパワーとオフロード性能が組み合わさった高級SUV。本格的な新車の購入価格は1,400万円、3年後の買取相場は1,000万円程度です。

他では見られない独特のデザイン、優れた走行性により、高級車市場で安定した人気があります。

ランドローバー ディフェンダー

イギリスのランドローバーが手掛けるクロスカントリー車で、強靭な骨格・ボディが特徴。各国の軍用車両や消防車両などに数多く採用されている車種です。

新車の購入価格は980万円から、3年後の買取相場は650万円前後となっています。

リセールバリューを最大化する極意

輸入車をできる限り高額で査定してもらうために重要なポイントを紹介します。

適切にメンテナンスを行い、記録を保管する

タイヤやエンジンオイルの交換といった定期的なメンテナンスで、車の状態を良好に保ちましょう。また、定期点検整備記録簿を保管しておくと、車が適切にメンテナンスされてきたことを証明できるため、リセールバリューのアップにつながります。

フルモデルチェンジの直前を狙う

リセールバリューの最大化を図るなら、売却タイミングは新型車が登場する直前を狙うことが大切です。新型車の発表直後は旧型の人気が落ちやすいため、リセールバリューの最大化を図るなら避けるべきです。

付属品をすべてそろえる

正規付属品が多く残っているほど、買取価格が高くなります。取扱説明書・保証書・スペアキーなどは綺麗な状態を保てるよう、大切に保管しておきましょう。

過度な改造をしない

高額で売却したいなら、極端なパーツの装着やカスタムはやめましょう。好みが分かれるため、リセールバリューを下げる恐れがあります。

内装・外装をきれいに保つ

車の清掃やメンテナンスを適切に行い、内装・外装ともきれいで清潔に保ちましょう。汚れや臭いが目立つうえに除去するのが難しい場合、査定額が大きく引き下げられます。