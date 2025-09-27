マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
600万円を払っても後悔なし? ホンダの新型「プレリュード」に試乗!

SEP. 27, 2025 16:30
Text : 森口将之
24年ぶりの復活を果たしたホンダの新型「プレリュード」にいち早く乗ることができた。シャシーを共有する「シビック・タイプR」との違いは? ハイブリッド車なのにMT車のように変速(?)する新システムの完成度は? 価格に見合う楽しさは感じられる? このあたりについてお伝えしたい。

  • ホンダの新型「プレリュード」

    ホンダの新型「プレリュード」に乗った!

新型プレリュードのメカニズムは?

新型「プレリュード」のシャシーは「シビック・タイプR」がベースだ。ホイールベースを130mm短い2,605mmに縮めつつ、スペシャルティスポーツにふさわしいスムーズな乗り心地との両立を目指したという。

  • ホンダの新型「プレリュード」

    「シビック・タイプR」ベースのシャシーということは…ガチガチ?

ハイブリッドのパワーユニットは「シビック」や「ZR-V」などに積まれる2リッター直列4気筒エンジン＋2モーターのシステムをベースに、「ホンダS+シフト」を組み合わせたことがトピックになる。

もともとプレリュードには、スポーツ、GT、コンフォートの3つのドライブモードがある。ホンダS+シフトは3つのモード全てで作動し、それぞれのモードの特性を際立たせるというものだ。

さて、新型プレリュードはどんな走りを見せてくれるのか。短時間ではあるが都内で試乗で来たので、印象をお伝えしよう。

  • ホンダの新型「プレリュード」

    新型「プレリュード」に都内で乗った

2人乗りに振り切る贅沢

クーペらしく前後に長いドアを開けてキャビンに乗り込むと、まずはシートが最近のクルマとしては低いことが新鮮だ。スポーティーなクルマであることが、走る前から実感できる。

  • ホンダの新型「プレリュード」

そして後ろを振り返ると、リアシートが狭く見える。実際のところ、身長170cmの筆者がリアシートに座ると、足元に不満はないものの頭上は少し窮屈だ。

でも、これがクーペの良さであると、クーペを何台も乗り継いできた筆者は感じた。本来なら4人が乗れるスペースを、前席の2人のために用意したことが、贅沢に思えるからだ。

ボディサイズは全長4,520mm、全幅1,880mm、全高1,355mm。乗る前は幅の広さが気になったが、走り始めたら問題ないことがわかった。

  • ホンダの新型「プレリュード」

たしかに着座位置は低いけれど、インパネも低いので見晴らしがいいうえに、フロントフード両端に峰のような盛り上がりがあるので、車幅感覚がつかみやすいのだ。これは、狭い道が多い日本で重宝するだろう。

MTライクなハイブリッドの走りに感心

都内なので思い切った加速はできなかったけれど、ハイブリッドなのに反応が鋭いところは感じ取ることができた。スポーツモードになるとエンジンサウンドが明確に聞こえてくる。でも野蛮な音ではなく、洗練されているところがプレリュードらしい。

ホンダS+シフトをセレクトすると、パドルを使わなくても、ステップ変速を繰り返して加速や減速を行ってくれる。

ホンダのハイブリッドシステムは、一般道を流すようなシーンでは基本的にモーター走行なので、実際には変速はしていない。モーターやエンジンを高度に制御することで、そのように感じさせているのだ。それがわざとらしくなく、自然に心地よさとして伝わってくるのがさすがである。

  • ホンダの新型「プレリュード」

乗り心地はタイプRベースとは思えないほど快適。スポーツモードではやや固めだが、GTとコンフォートは普通のシビックと同等かそれ以上に安楽だと感じる。それでいてハンドリングは、タイプRより短いホイールベースが身のこなしの軽快感に効いていて、市街地のドライブでもクーペらしさを満喫できる。

ハイブリッドの前輪駆動で、どれだけスポーティーなクルマが作れるか。ホンダの情熱が伸びやかなスタイリングやホンダS+シフトを生み、スペシャルティーカーにふさわしい走りにつなげていたことが確認できた。

600万円以上という価格はかつてのプレリュードと比べれば高いけれど、随所にホンダらしさが感じられるし、乗ればその価値を実感できるのではないだろうか。

森口将之

森口将之

1962年東京都出身。早稲田大学教育学部を卒業後、出版社編集部を経て、1993年にフリーランス・ジャーナリストとして独立。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。グッドデザイン賞審査委員を務める。著書に『これから始まる自動運転 社会はどうなる!?』『MaaS入門 まちづくりのためのスマートモビリティ戦略』など。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

