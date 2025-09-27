マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Money )

SBI証券とRidge-i、次世代生成AIチャネル開発で協業開始

Updated OCT. 21, 2025 16:42
Share
Contents

SBI証券とRidge-iは、2025年9月12日に発表されたSBIホールディングスとRidge-iの資本業務提携を背景に、次世代の生成AIチャネル開発に向けた協業を開始した、と発表した。

協業の背景

株式投資は、従来マクロ経済や財務情報、チャート分析などが主流だったが、投資未経験者や若年層には学習のハードルが高いという課題があった。さらに「推し活」や「応援消費」といった潮流が若年層に広がっていることを踏まえ、SBI証券は企業とのつながりを実感できる共感ベースの投資体験が必要と判断。AIとディープラーニングの実用的ソリューションを強みとするRidge-iとの協業に至った。

協業の内容

両社は生成AIを活用し、ライフスタイルや趣味嗜好、ブランドへの関心を理解することで、利用者に「専属投資コンシェルジュ」のような体験を提供することを目指す。サービスを通じ、SBI証券が保有するアクセスログや取引履歴などをRidge-iと共同で分析し、顧客一人ひとりに最適化された提案を行う。

生成AIによるサービスイメージ

商品・サービスに関する質問へのチャット対応
注文や各種変更手続きのサポート
マーケット分析やポートフォリオ相談などの専門的アドバイス
「推し」や趣味に紐づいた共感型ポートフォリオの提案

これにより、投資を単なる資産形成の手段にとどめず、「推しを応援する」「人生や趣味を豊かにする」新しい体験へと広げていく方針だ。

今後の展開

今後はSBIグループ全体に協業を拡大し、銀行や保険領域でも活用する計画である。また、SBIホールディングスからのAI人材の出向や、SBIネオメディアホールディングス、スターミュージック・エンタテインメントとの連携により、メディア発信力・IT利便性・金融の信頼性を組み合わせた「ネオメディア生態系」の実現を目指す、としている。

Ridge-iについて

Ridge-iはAI・ディープラーニング技術を活用し、社会課題や経営課題に取り組むテックイノベーションファーム。マルチモーダルAIを強みに、戦略策定から開発・運用まで一貫して伴走する体制を整える。宇宙開発利用大賞を3回連続受賞した「GRASP EARTH」など、社会課題解決型プロジェクトにも積極的に取り組んでいる。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      知らないと損! 相続税が最大80%減になる“魔法の制度”「小規模宅地等の特例」とは
      ( Money )
      OCT. 17, 2025

    • 2

      Large
      もし政権交代が起きたら、日経平均はどうなる? 過去2回の「自民下野」と株価の答え
      ( Money )
      OCT. 17, 2025

    • 3

      Large
      「年間1,200万円の家賃収入を夢見ていたのに...」親から相続した、都内築35年アパート経営の甘くない現実
      ( Money )
      OCT. 15, 2025

    • 4

      Large
      金2万円は"生活コスト上昇"の裏返し。専門家「一部利確×分割購入で家計防衛を」
      ( Money )
      OCT. 20, 2025

    • 5

      Large
      アルファドライブ麻生社長が『新規事業の経営論』発売、売上100億円達成するために必須の仕掛けとは
      ( Money )
      OCT. 15, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking