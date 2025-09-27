「こんな不動産会社からは物件を買うな」悪徳業者が使いがちな"営業トーク"

「不動産投資は、まとまった資金が必要」「富裕層や、お金のある中高年がやるもの」と思っていませんか?そんなことはありません。20代でも、まとまった資金がなくても、不動産投資は始められます。この記事では、「年収500万、頭金10万」で始める不動産投資のコツを解説した『東京〈中古〉マンション投資の教科書』(天田浩平/ビジネス社)から一部を抜粋して紹介します。

営業マンの"営業トーク"｢マンション投資で節税できる｣には要注意。

不動産投資の話をすると、必ずと言っていいほど出てくるのが｢節税｣というキーワードです。特に、高年収のサラリーマンや医師、弁護士といった方々にとって、｢節税｣という言葉は非常に魅力的に響くようで、｢不動産投資節税対策｣というイメージが根強くあります。

いつの時代も、その心理を巧みに利用する不動産会社が後を絶ちません。

｢マンション投資で所得税が戻ってきますよ｣といった甘い言葉で、高額な物件を売りつけるのです。

しかし、私は断言します。理由はこの後に述べますが、中古マンション投資で、所得税の節税は基本的にできません。

もし、｢節税になりますよ｣とアピールしてくる営業マンがいたら、その会社は信用してはいけません。それは、お客様をカモにしようとしている危険なサインです。

なぜ、節税ができないと言い切れるのでしょうか。

そのからくりを理解することは、悪徳業者から大事な資産を守るための重要な知識となります。

まず大前提として、投資がうまくいっていれば不動産所得は｢黒字｣になるはずです。

黒字である以上、利益に対して所得税を納めるのは国民の義務であり、当然のことです。節税ができるということは、裏を返せば｢不動産所得が赤字である｣ということに他なりません。赤字経営を目指す投資など、本末転倒でしょう。

では、なぜ｢節税になる｣という営業トークがまかり通るのでしょうか。

そこには、いくつかの巧妙なトリックが隠されています。

詳しく解説していきましょう。

営業マンのキラーワード｢節税｣に潜む三つの罠

(1)購入初年度の扱いを｢毎年｣のように誤認させる

物件購入時には、登記費用や不動産取得税、ローン手数料といったさまざまな｢諸経費」がかかります。

これらは経費として計上できるため、初年度だけは不動産所得が赤字になりやすく、結果として給与所得と損益通算され、所得税の還付が受けられるケースが多いのです。

悪質な業者は、この初年度だけの特別な状況を、あたかも毎年続くかのように誤認させて、｢ほら、節税になるでしょう?｣と契約を迫ったりします。

(2)不正な経費計上をすすめる

不動産投資とはまったく関係のないプライベートな飲食代や交通費、自家用車の購入費用などを｢雑費｣や｢減価償却費｣として無理やり経費に計上させ、見せかけの赤字を作出す手口です。

もちろん、このような経費が税務署に認められるはずもありません。

数年間はバレずに還付を受けられたとしても、税務調査が入れば一発でアウトです。過去に遡って追徴課税され、さらに重い延滞税まで課されることになります。

(3)｢減価償却｣の悪用をすすめる

建物は年々価値が下がっていくという考え方から、その価値の減少分を｢減価償却費｣として経費計上できます。建物の中でも給湯器やエアコンといった｢設備｣部分は、建物本体よりも短い耐用年数が設定されています。

これを利用し、設備部分の価格を不当に高く設定することで、購入後数年間の減価償却費を意図的に大きくし、赤字を作り出す手法があります。

しかし、設備の償却期間が終われば節税効果は消え、さらに将来物件を売却する際には、それまで経費として計上してきた減価償却費の合計額が、売却益に上乗せされて課税されてしまうのです。

これらの手口は、いずれも短期的な目くらましに過ぎません。

長期的な資産形成を目指す健全なマンション投資において、｢節税｣という言葉は百害あって一利なしです。その甘い響きに惑わされることなく、物件そのものが生み出す確かな収益性(家賃収入)と資産価値にこそ、目を向けるべきなのです。