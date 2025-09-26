マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
チューダーから初のムーンフェイズ搭載モデル「チューダー 1926 ルナ」発表

SEP. 26, 2025 18:00
Text : 岩木華子
チューダーは、ブランド創設年を冠した「1926コレクション」から、ブランド初となるムーンフェイズ表示機能を搭載したモデルを発表した。

  • チューダー 1926 ルナ

    チューダー 1926 ルナ

満月が夜空を照らすように壮麗な存在感を放つ「チューダー 1926 ルナ」は、39mmのポリッシュ仕上げを施した316Lスチール製ケースに、ブルー、ブラック、そしてシャンパンカラーの3色のダイヤルを組み合わせている。ブランドの原点を想起させるようなヴィンテージ感のあるドーム型ダイアルには、ファセット加工を施したアロー型とアラビア数字を配した。

6時位置のムーンフェイズインジケーターは、ダイヤルカラーによって独自の雰囲気を持つ。特にシャンパンカラーのダイヤルは、夜空に隠れた月を表現する「ファントムムーンライトゴールド」のディスクが幻想的な世界観を演出。クロノメーター品質のスイス製機械式自動巻キャリバー「T607-9」によって、正確な月の満ち欠けを腕元に刻む。

TUDOR 1926 LUNA

  • 品番：91560-67050
  • 価格：38万600円 ※順次発売
  • ブレスレット素材：スチール製ブレスレット、7列、外側のリンクはサテン仕上げ、センターリンクはポリッシュ仕上げ
  • 風防：ドーム型サファイアクリスタル
  • 防水性能：100m(330ft)防水
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

