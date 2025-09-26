マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
PORTERから新作「HYPE」が登場、2種のナイロン生地を組み合わせたアイコニックなシリーズ

SEP. 26, 2025 12:11
Text : PREMIUM編集部
吉田カバンは9月27日、PORTERより、2種のナイロン生地を組み合わせたアイコニックなシリーズ「HYPE(ハイプ)」を発売する。

HYPEは、異なる質感・カラーのナイロン素材を組み合わせ、ユニークな雰囲気に仕上げたバッグシリーズ。2種類のまったく異なる表情の生地を組み合わせることで、それぞれのパーツが際立ち、洗練されたプロダクトが完成した。

カーキ/サンドとネイビー/ブラックの全2色展開。BACKPACK・MESSENGER BAG(L)・MESSENGER BAG・2WAY TOTE BAG(L)・2WAY TOTE BAG・WAIST BAGの全6型をラインナップする。

取扱店舗は以下の通り。一部海外店舗では発売日が異なるほか、吉田カバンオフィシャルオンラインストアでは正午頃に発売となる。

・PORTER flagship store
・PORTER STAND
・PORTER GINZA
・PORTER SHINJUKU
・POTR
・KURA CHIKA by PORTER
・CLOAK ROOM by PORTER
・PORTER KOREA
・KURA CHIKA by PORTER HONG KONG
・KURA CHIKA by PORTER TAIWAN
・PORTER BANGKOK
・吉田カバンオフィシャルオンラインストア

