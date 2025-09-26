資産価値が3.3倍！なぜいま「半蔵門駅」のリセールバリューが高騰しているのか

東京カンテイの調査によると、2024年に中古マンションのリセールバリューが最も高かった駅は、東京メトロ半蔵門線の「半蔵門」でした。住みたい街ランキングなどではあまり見かけない駅ですが、その人気の背景に何があるのでしょうか。今回は半蔵門駅周辺に関する、ランキングには出てこない真の価値を解説します。

2024年のリセールバリューランキング(首都圏・築10年マンション)

東京カンテイの調査によると、首都圏でリセールバリューの高い駅のランキングは1位が半蔵門、2位が六本木一丁目、3位が新御茶ノ水、4位が東池袋、5位が赤羽橋となっています。

首位の半蔵門のリセールバリューは337.9%で、10年前の価格に比べて3.3倍以上に上昇したことになります。4位の東池袋までが300%以上であり、非常に価格が上がっていることが分かります。

半蔵門とはどのようなエリア?

半蔵門は千代田区にある、皇居を望むオフィス街であり、多くのビルがそびえているエリアです。都会の中心部で多くの会社員が行きかい、休日には皇居ランをする方が多くいます。

飲食店も充実しており、チェーン店から個性的なお店まで幅広いお店が豊富にあります。駅前にはスーパーやコンビニ、少し歩けばドラッグストアもあり、働いたり住んだりする場所として不便さはほとんどないでしょう。

隠れた人気? 半蔵門の強みとは

半蔵門が、住みたい街ランキングなどで登場することはそれほど多くありません。しかし、リセールバリューが高い背景として、独特の強みがあるのです。

「番町アドレス」のブランド性

東京都には高級住宅街がいくつかありますが、その中でもトップレベルを誇るのが、千代田区の「番町」です。番町とは東京都千代田区の1番町から6番町までの6つの地域の総称で、半蔵門駅の周辺には番町1丁目・2丁目が広がります。

東京都には港区に青山・白金台・赤坂、渋谷区の松濤、世田谷区の成城といった高級住宅街があります。千代田区の番町は、それらに匹敵するうえに歴史性もある、伝統・ブランド力を兼ね備えたエリアです。

番町アドレスがあることで、半蔵門のブランド性も上がっているということです。

穏やかな雰囲気で治安が良い

半蔵門駅周辺は皇居に隣接していることから、穏やかな雰囲気が広がっています。富裕層はにぎやかなエリアよりも落ち着ける雰囲気を好むため、半蔵門は富裕層から大きな支持を集めていると考えられます。

半蔵門の周辺にはさらに、最高裁判所や大使館、国会議事堂といった国家中枢機関も集まっていることから、24時間の警戒態勢が確立されています。このため、都内でもかなり治安が良い地域となっているのです。

交通利便性の高さ

半蔵門エリアのさらなる強みは、交通利便性の高さです。東京メトロ半蔵門線により、大手町・渋谷・表参道など都心の主要なスポットへ乗り換えなしで行けます。

とくに大手町駅までわずか7分という点で、通勤時間の短縮につながり、多忙な高所得者にとって非常に大きな価値があります。

また、半蔵門線の混雑率は103%です。これは東京メトロの中ではかなり低いほうで、日比谷線は163%、南北線は152%、東西線は150%となっています。

半蔵門には大手の旗艦物件も多数存在

半蔵門エリアのマンションは、立地がもたらすプレミアム性により、大手デベロッパーの旗艦物件も多数存在しています。

ラ・トゥール半蔵門は、住友不動産が手掛ける高級賃貸マンションです。皇居の望む場所にあり、四季を通じて皇居を室内から見渡せます。

ザ・パークハウスグラン三番町は、三菱地所が手掛ける最高水準のブランドマンション。ホテルのような上質なサービスと重厚な外観が特徴です。

半蔵門のリセールバリューの高さは複合的な要因によるもの

半蔵門駅周辺のマンションが高いリセールバリューを維持する理由は、単一の要因ではありません。歴史、立地、環境、市場構造という多岐にわたる要因が複合的に作用しているためです。

これらの価値基盤は一過性の流行ではなく、普遍的なものと考えられます。よって、半蔵門エリアの不動産は、今後も安定した資産として、また一種の「ステータスシンボル」として存在し続けるでしょう。