サントリーウイスキー「響」の世界観に触れる、イベント「The Art of HIBIKI」でこだわりと思いを知る

サントリーブレンデッドウイスキーの最高峰、「響(ひびき)」。その世界観を紹介するイベント「The Art of HIBIKI」が東京都内で開催された。会場ではチーフブレンダーとクリエイティブディレクターが「響」に込めたこだわりと思いについて語った。

「響」の世界を体感できる「The Art of HIBIKI」

1989年に誕生した、サントリーのプレミアムウイスキー「響」。同社が誇るシングルモルト「山崎」「白州」、シングルグレーン「知多」をブレンドして生まれる「響」は、積み重ねてきたウイスキーづくりの歴史と匠の技の結晶ともいえる。

サントリーは、そんな「響」を形づくる世界を体感できるイベントを2016年ごろより定期的に行っており、今年も9月26～28日にかけ、「六本木アートナイト2025」のプログラムのひとつとして、六本木ヒルズ 大屋根プラザにて「The Art of HIBIKI」を開催する。

今回は「The Art of HIBIKI」の先行体験の模様をお伝えしたい。

サントリーの企業理念から命名された「響」

100年にわたる歴史と匠の技が息づく「響」。2009年にその5代目チーフブレンダーに就任したのが、サントリーの全ウイスキー製品の品質責任者を務める福與伸二氏だ。

サントリーでは「マスターブレンダー」と「チーフブレンダー」の役割が明確に分かれているという。マスターブレンダーはウイスキー造りの哲学やビジョンを示し、創業家である鳥井家が歴任している(※現在は鳥井信吾氏)。それに対しチーフブレンダーは、その哲学を実際の製品に具現化する役割を担っている。

サントリー 執行役員 チーフブレンダー 福與伸二 氏

サントリーは1970年代から文化事業に力を入れており、そういった流れの中で創業90周年を記念して生まれたのが、日本文化の美意識を結集した「響」だったという。

ネーミングの由来は、サントリーの企業理念のひとつ“人と自然と響きあう”から。実は最初はいろいろな候補名があり、いったんは「寿」という名前に決まったが、最終的に「響」が選ばれたという。

そして当時の2代目マスターブレンダーの佐治敬三氏は「世界一級のブレンデッドウイスキーをつくりなさい。ただし日本の文化や佇まいを表現するように」と指示し、当時珍しい、和紙のラベルに漢字の「響」というデザインが完成した。

「サントリーホールのロゴマークには、現在も“響き”をデザイン化したものが使われており、年に4回ほどスポンサーコンサートを開催しています。興味深いことに、1989年に『響』を設計した当時のチーフブレンダー・稲富晃一氏は音楽好きで、『響』を設計する際にブラームスの交響曲第1番 第4楽章をイメージしてブレンドしたという背景があります」(福與氏)

「響」に欠かせない3つの蒸留所

ブレンデッドウイスキー「響」は、サントリーを代表する3つの蒸溜所の原酒を使ってつくられている。約100年前に建設された山崎蒸溜所(大阪府)、その約50年後に建設された白州蒸溜所(山梨県)、そして70年代に建設された知多蒸溜所(愛知県)だ。

シングルモルトウイスキーとシングルグレーンウイスキーをブレンドしたのがブレンデッドウイスキー

福與氏によると、山崎のモルトは華やかでフルーティーな香りとボリューム感を持ち、「響」の中心を担っているという。白州のモルトはクリスピーで香りが強く、少量を『隠し味』的に使用。そして知多のグレーンウイスキーは、滑らかさと飲みやすさを実現するために加えられているそうだ。

「響」のような繊細でエレガントなブレンデッドウイスキーをつくるためには原酒の確保も重要であり、サントリーの中では「響」のための原酒確保が最優先事項となっていると福與氏は説明。そしてブレンデッドウイスキーの魅力について次のように語った。

「シングルモルトはそれぞれ個性が際立っていますが、やはりブレンデッドウイスキーである『響』は遥かに複雑でバランスが取れていると思うんですね。ウイスキーの味を探求する方はシングルモルトを好む傾向がありますが、お酒の良さはそれだけではありません。ブレンデッドウイスキーには、その華やかさが会話の雰囲気を演出したり、食事を引き立てたり、そういうサポート的な魅力もあります。もちろん、『響30年』のような特別なウイスキーになると私自身もその味わいに集中してしまいますが、そういった自由さがブレンデッドウイスキーの魅力だと思います」(福與氏)

日本の文化と技術を集めた「響」のデザイン

展示ブースでは、サントリーホールディングス デザイン部 課長 クリエイティブディレクターを務める古庄章子氏がブランドのデザイン戦略について語った。

サントリーホールディングス デザイン部 課長 クリエイティブディレクター 古庄章子 氏

1989年に誕生した「響」だが、2000年代に入ってからジャパニーズウイスキーは世界で高い評価を受け、同時に響も数々の賞を受賞していく。そんななか「響」は、2006年ごろより海外に向けブランド思想を再構築。ブランドの思いをいまの時代に落とし込んでいったという。

最初の取り組みは「響」のロゴだ。海外の方々にとって漢字は理解しづらく、「響」の文字がイラストと思われたこともあったため、欧州文化圏で見られる石碑をモチーフに、『HIBIKI』というローマ字のロゴタイプを作成。また、ラベルに使われる和紙は、約1,500年の歴史を持つ越前和紙の職人さんがほぼ全ての手作業でつくっているという。

次に、いまやブランドアイデンティティのひとつとなったボトルデザイン。一日の時間の移ろい「二十四節気」をモチーフとしてボトルに24面カットの構造を採用した。ウイスキーらしからぬデキャンタ型のフォルムは、日本独自のデザインとして高く評価されているという。

3つ目は、日本の伝統を表すブランドカラー。歴史の積み重ねを表現するために選ばれたのは「深紫(こきむらさき)」だ。紫は日本古来の高貴な色であり、冠位十二階において最高位を表す。この深紫には、日本の中で最高のウイスキーになり、さらに世界でも最高を目指すという思いが込められているそうだ。

サントリーのものづくりの集大成「響40年」

「響」が取り組んできたものづくりの集大成が、5月27日に発売された「響40年」。40年以上熟成した山崎モルト原酒、白州モルト原酒、知多グレーン原酒の中から、熟成のピークを迎えた原酒を厳選してブレンドしている。

デザイン面では、初めての試みとして蒔絵を採用。白い貝殻の上に漆を塗り重ねるという、石川県加賀市の伝統工芸、山中塗の技法が用いられている。また木箱には「二十四節気」を表現するために、12種類の異なる日本の木材を使するというこだわりようだ。この他にも、ボトルやラベル、組紐にもさまざまな工夫が施されている。

「『響』は人とアート、そして自然への畏敬の念を通して文化を表現する商品を作っています。先人たちが何十年と作り上げてきたものを、いまの時代に生きる私たちに繋いでくださいました。私たちもまた、新たな形で次の世代に繋いでいきたいと思います」(古庄氏)

六本木アートナイト2025で「The Art of HIBIKI」開催

9月28日まで「六本木アートナイト2025」のプログラムのひとつとして、六本木ヒルズ 大屋根プラザにて開催される「The Art of HIBIKI」。会場では「響 Japanese Harmony」「響21年」「響30年」や、原酒飲み比べセットなども提供される。「響」の味を知りたい方、「響」のデザインに触れたい方はぜひ足を運んでみて欲しい。