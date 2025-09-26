金利上昇のリスクをどう考える? 不動産投資ローンの最適解は「固定」か「変動」か

「不動産投資は、まとまった資金が必要」「富裕層や、お金のある中高年がやるもの」と思っていませんか?そんなことはありません。20代でも、まとまった資金がなくても、不動産投資は始められます。この記事では、「年収500万、頭金10万」で始める不動産投資のコツを解説した『東京〈中古〉マンション投資の教科書』(天田浩平/ビジネス社)から一部を抜粋して紹介します。
ローンを借りるなら、｢固定金利｣より｢変動金利｣がおすすめ
投資用マンションのローンを組む方は、｢変動金利｣と｢固定金利｣のどちらかを選択することになります。どちらを選ぶかによって、将来の返済計画が大きく変わるため、これは非常に重要な決断です。
私の結論から先に申し上げると、特別な事情がない限り、｢変動金利｣を選ぶことを強くおすすめします。
その理由はシンプルで、金利が圧倒的に低いからです。2025年現在、私たちが提携する金融機関の変動金利は、おおむね1.7%～2.3%台で推移しています。一方で、固定金利は4.0%を超えることもあり、その金利差は歴然です。
この金利差は、毎月の返済額、そして35年間という長期にわたる総返済額に、数百万円単位の違いとなって表れます。
金利上昇より家賃収入が増加する可能性が高い
例えば2500万円を35年ローンで借り入れた場合、金利1.8%なら月々の返済は約8万円ですが、金利4.0%なら約11万円にもなります。その差は月々3万円、年間では35万円以上です。どちらが有利かは、言うまでもありません。
｢でも、変動金利は将来、金利が上昇するリスクがあるのではないか?｣とおっしゃる方もいますし、当然の懸念だと思います。しかし、リスクを過度に恐れる必要はありません。 まず、歴史的な事実として、日本の変動金利の基準となる短期プライムレートは、この十数年間、極めて安定的に推移してきました。2024年には約15年ぶりに多少の上昇がありましたが、それでもなお、歴史的な低水準であることに変わりはありません。
さらに重要な点を挙げると、金利が上昇する局面では、一般的に｢景気が良い時期｣であるということです。景気が良くなれば、人々の所得が増え、それに伴って物価や家賃も上昇する傾向にあります。
つまり、仮にローン金利が上がったとしても、それ以上に家賃収入が増えることで、その影響は十分に相殺できる可能性が高いのです。
また、多くの金融機関の変動金利ローンには、｢5年ルール｣や｢125%ルール｣といった、急激な返済額の上昇を抑える仕組みが備わっています。
これは、金利が上昇しても5年間は返済額が変わらず、5年後の見直し時も、それまでの返済額の1.25倍までにしか上がらない、というものです。ただし、このルールが適用されない金融機関もあるため、契約前の確認は必須です。
固定金利は、将来にわたって返済額が変わらないという｢安心感｣はあります。しかし、その安心のために、変動金利よりもはるかに高い金利を支払い続けるのは、投資効率の観点から見て、決して賢明な選択とは言えません。不動産投資は、あくまでビジネスです。感情的な｢安心｣よりも、合理的な｢収益性｣を優先すべきなのです。
『東京〈中古〉マンション投資の教科書』(天田浩平/ビジネス社)
