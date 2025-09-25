いかめしいほどに漆黒! メルセデスが「Sクラス」の20台限定車を発売

メルセデス・ベンツ日本は「Sクラス」の特別仕様車「S 580 4MATIC long Night Edition (ISG)」を発売した。右ハンドル10台、左ハンドル10台の限定20台で価格は2,656万円。ホイールをはじめ各部をブラックで引き締めた「漆黒」のSクラスはいかめしいほどに迫力満点。乗れば確実に人との違いを見せつけられる1台だ。

内外装を黒で引き締めた“漆黒”の「Sクラス」が登場! 刺さる人には深く刺さりそうな限定車だ

ただ者ではない存在感

エクステリアはボディ全体をブラックで統一。通常モデルではオプション設定の「ナイトパッケージ」や「AMGライン」に加え、本モデル限定装備となるブラックカラーの20インチAMGアルミホイールやダーククロームのシームレスドアハンドルを採用している。細かい箇所までダーククローム/ブラックパーツで引き締められたSクラスは、黒なのにかなり目立つクルマに仕上がっている。

通常はシルバーのメッキパーツが入るバンパー周りも漆黒

インテリアもやっぱり黒い。ブラックの本革ナッパレザーと、通常モデルではオプション設定となる「ハイグロス・スレートポプラウッドインテリアトリム」が上質な雰囲気だ。ブラックカラーのイルミネーテッドステップカバーは本モデルの限定装備。

内装も引き締まった雰囲気

芸が細かい! 足元にはブラックイルミネーテッドステップカバーが

ベース車両がホイールベースの長いSクラスの「ロング」であり、通常モデルではオプション設定の「リアコンフォートパッケージ」が標準装備となっているため、ショーファーカーとしての能力も十分。漆黒のSクラスの後席からゆったりとした身のこなしで登場すれば、周囲の人に「ただ者ではない」という印象を与えられること請け合いだ。

リアシートはオットマン機能付き

レアでお得(?)な限定車

今回の「ナイトエディション」は日本で企画した限定車だ。内外装をブラックで統一するコーディネートは車種を問わず人気があり、メルセデス・ベンツの顧客にもオプションでクルマを「黒締め」する人がけっこういるとのこと。そうした実績も踏まえて今回、「漆黒のSクラス」をオファーすることにしたそうだ。

これまで書いてきたとおり、「ナイトエディション」には「通常モデルではオプション設定となる装備」がけっこう標準で付いてくる。ベース車両にオプションを付けていってナイトエディションの装備内容に限りなく近づけるよりも、「ナイトエディション」を購入した方が価格は15万円ほど安くなるらしい。なので、ナイトエディションは限定20台の超レア車であり、同じような装備内容で「S 580 4MATIC long」を買うよりも少しお得なクルマでもあるのだ。

販売方法は抽選ではなく先着順であるとのこと。納車は2025年10月以降の予定となっている。