フェラーリの新型車はテスタロッサ? 実車確認で車名に込められた意味を探る

9月9日にイタリア・ミラノで発表されたばかりのフェラーリの新型プラグイン・ハイブリッド・ベルリネッタモデル「849テスタロッサ」が早くも日本に上陸した。40年振りに伝統の名称「テスタロッサ」を冠したモデルはどんなクルマなのか。発表会場で実物に対面してきた。

テスタロッサとは?

「テスタロッサ」(Testarossa)とはイタリア語で「赤い(rossa)頭(testa)」を意味する。フェラーリで最初のテスタロッサは1956年に登場したレーシングモデルの「500TR」で、搭載していたのは最高出力180PSを発生する2.0L 4気筒エンジンだった。数字の「500」は1気筒あたりの排気量(cc)を表していて、他と区別するため、ヘッドカバーを赤くペイントしたことからテスタロッサの名称がつけられた。

続いて1958年には、スポーツカー世界選手権に出場するレースカーの排気量制限が3.0Lとなったことから、これに合わせて300PSを発生する3.0L 12気筒エンジンを搭載した「250TR」が登場している。

テスタロッサの名を世界中に知らしめたのが、1984年に「512BB」の後継フラッグシップとして登場した「フェラーリ・テスタロッサ」だった。最高出力390PS、最大トルク50.0kgmを発生する4,943ccの180度V型12気筒エンジンをミッドシップに搭載して後輪を駆動。ピニンファリーナがデザインしたワイドなボディサイドには、エアインテークに向けて流れるように深く刻まれた水平基調のフィン(サイドストレーク)が取り付けられており、これが外観上の最大の特徴になっていた。その派生モデルとして「512TR」(5.0L 12気筒の意)や「F512M」が登場している。

40年ぶりに復活したテスタロッサ

日本に降臨したのは、ゴールドに近い「GIALLO AMBRA」(ジャッロ・アンブラ)カラーをまとった「849テスタロッサ」だ。PHEV(プラグインハイブリッド車)の「SF90ストラダーレ」の後継モデルという立ち位置となる。

パワートレインはロッサ(赤)のヘッドカバーを持つ最高出力830PS/7,500rpm、最大トルク842Nmの3,990cc V8 DOHCツインターボエンジンに、220PSを発生する3基のモーターを組み合わせたPHEV。システム合計ではSF90を50PS上回る1,050PSを発生する。8速AT(DCT)トランスミッション搭載の四輪駆動だ。

名称の「849」は、8気筒で1気筒あたり499ccであることを意味している。この結果、パワーウェイトレシオは1.50kg/PSとなり、公称されたパフォーマンスは0-100km/h加速2.25秒、0-200km/h加速6.3秒で、最高速度は330km/h以上、電動モード走行可能距離は25km以上となっている。

ボディサイズは全長4,718mm、全幅1,999mm、全高1,220mm、ホイールベースは2,650mmで、車重は1,570kg。エクステリアは1970年代～80年代の美しい308や328をイメージしつつも、先日登場したばかりの限定モデル「F80」のようなヘッドライトとガーニッシュをブラックでつないだフロントと、その下に長く伸びたチンスポイラー風のスプリッターなどでワイドさと迫力を強調している。サイドは立体的なラインを持つドア周りと、512Sからインスピレーションを得たエアインテークで“武装”。そこにコンパクトなブラックキャビンを上手に埋め込んだ。

ドア部分に組み込まれた大型サイドエアインテーク

リアは「512S」のようなツインテールデザインに可変ウイングを組み合わせた独特のスタイル。2本の大径丸型テールパイプとワイドディフューザーがそれを補佐する形で取り付けられている。

ツインテールデザインと丸型2本出しマフラーを持つリアエンド

インテリアは水平基調のダッシュボードと、それを浮遊しているように見せる下面部分を組み合わせた新しいスタイルを提案。2座はそれぞれの空間にシングルシーターを押し込んだように見える。ドライバーの周囲に機能を集中させた人間工学的デザインを採用しているのも特徴で、例のコンパクトなシフトセレクターはステアリングホイール脇の上部にレイアウトされている。

ダッシュボードが浮遊したように見える849テスタロッサのインテリア

発表会ではフェラーリ・ジャパンのドナート・ロマニエッロ社長がテスタロッサの歴史や849の名前の由来を紹介。続いて登壇した849テスタロッサのプロダクトマネジャー、マルコ・スペッソット氏は「849というクルマがなぜテスタロッサの名前にふさわしいのかというと、もちろんすばらしいパフォーマンスがあるからで、真のドライバーのために作りました」と説明し、こう続けた。

「フェラーリのプロダクトレンジを見てみますと、一方には最近発表されたアマルフィのようにエレガンスや快適さを備えたスポーツカーがあり、もう一方の対局には、パフォーマンスに対して妥協なく注力したパイロットカーと呼ばれるクルマがあります。849テスタロッサはこのパイロットカーを推し進めたものになります。そのため、パワートレイン、ブレーキシステム、エレクトロニクス、エアロダイナミクスという4つのエリアにフォーカスしました」

価格はノーマルの849テスタロッサが6,465万円、スパイダーモデルが7,027万円、アセットフィオラノ仕様にするためにはさらに602万7,000円が追加となる。電動化時代に復活した最新テスタロッサの出来栄え、いかがだろうか。