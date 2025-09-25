都会を切り取った「シチズン シリーズエイト」限定モデル - 雪の夜、華やぐ夜、朝を待つ高層ビル

シチズン時計のブランド「シチズン シリーズエイト」から、3種類の限定モデルが登場する。

都会の様々な情景をイメージしたというこれらのモデルは、GMT搭載「880 Mechanical」シリーズから1モデル、20気圧という高い防水性能を備える「890 Mechanical」シリーズから2モデルだ。いずれも10月9日の発売予定、価格は19万8,000円～24万2,000円だ。







左から、880 Mechanical 限定モデル「NB6035-55H」、890 Mechanical 限定モデル「NB6062-52P」「NB6060-58H」

シリーズエイトは「引き算の美意識」をデザインテーマに掲げる機械式時計のコレクション。シンプルながら遊び心があって挑戦的なデザインのラインナップが特徴的だ。今回の限定モデル、パッと見はシンプルとは思えないかもしれないが、時計を構成する要素は厳選されている。都会の景観を切り取って時計全体で表現したデザインは、シリーズエイトらしいモダンさ。

機能面では、JIS規格「2種耐磁時計」である点に注目。一般的に、機械式時計のムーブメントは磁気を苦手とするが（耐磁して精度が落ちたり動かなくなったりする）、現代は磁力を発生する電化製品だらけ。基本的に、電流が流れると磁界が生まれ、磁力が働く。「2種耐磁時計」とは、磁力を発生するデバイスに1cmまで近づけても、ほとんどの場合で性能を維持できる――という耐磁性能だ。

CITIZEN Series 8（シチズン シリーズエイト）/ 880 Mechanical 限定モデル「NB6035-55H」

まず、GMT搭載の880 Mechanical「NB6035-55H」は、都市の灯りに照らされた雪の夜をイメージ。白から黒へのグラデーションを描くダイヤルと、インデックスや針を彩った華やかなゴールドの差し色によって、アスファルトに積もる雪が灯りに照らされている様子を表現した。また、ベゼルの上半分は黒に、下半分は白にしたことで、よりはっきりとした視覚効果をもたらしている。

ケース／バンド素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径41mm×厚さ13.5mm（設計値）

風防：サファイアガラス（クラリティ・コーティング：光の透過率を約99％まで高めたシリコン化合物の多層コーティング）

裏ぶた：サファイアガラスのシースルーバック

防水性能：10気圧

ムーブメント：手巻き付き自動巻き機械式「Cal.9054」

パワーリザーブ：最大約50時間

価格：24万2,000円

CITIZEN Series 8（シチズン シリーズエイト）/ 890 Mechanical 限定モデル「NB6062-52P」「NB6060-58H」

890 Mechanical「NB6062-52P」「NB6060-58H」は、近年の人気でもある多角形ベゼルを採用したモデルだ。ダイヤルの幾何学模様とゴールドおよびシルバーのカラーによって、モダンな都市の二面性を表現している。

ゴールドのNB6062-52Pは、無数に輝くビルの灯りで華やぐ夜をイメージ。煌びやか、そして艶やかだ。一方で知り得バーのNB6060-58Hは、朝の始まりを待つ高層ビル群の陰影をイメージ。静けさと洗練された印象を訴えてくる。

ケース／バンド素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径42.6mm×厚さ11.7mm（設計値）

風防：サファイアガラス（クラリティ・コーティング：光の透過率を約99％まで高めたシリコン化合物の多層コーティング）

裏ぶた：サファイアガラスのシースルーバック

防水性能：20気圧

ムーブメント：手巻き付き自動巻き機械式「Cal.9051」

パワーリザーブ：最大約42時間

価格（NB6062-52P）：20万9,000円

価格（NB6060-58H）：19万8,000円

ギャラリー