ビル・ゲイツやジェフ・ベゾスが"心を整えるトレーニング"として実践している「家事」

6万人の生活習慣病を診察し、マインドフルネスの普及に人生を懸けた医師がたどりついた、人生を変える「新しい心の整え方」とは? この記事では、たった一口でストレスを手放す"最高の瞑想法"について解説した『食べる瞑想 幸せな毎日が続く「新しい心の整え方」』(山下明子/三笠書房)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『世界の一流も実践していた「食器洗い瞑想」』。

食事を終えて、やらなければいけないこと。

そう、食器洗いです。

｢あー、めんどくさいよね……｣と思われた方、ちょっとお待ちください。

じつは、食器洗いもマインドフルネスの習慣にすることができるのです。

食器洗いを面倒な家事だと感じている人は多いと思います。仕事で疲れて帰宅した後、夕食を作り、ひと息つきたくても｢まだ食器洗いが残っている｣と思うと、うんざりした気持ちになるかもしれません。

そんなとき、気持ちを切り替えるのに役立つ方法があります。

それが｢食器洗い瞑想｣です。

職場などから帰宅したとき、基本的に私たちは体が疲れているのではなく、脳が疲弊しています。そして、脳の疲れはストレスを感じたときに強くなるので、帰宅後の食器洗いが｢ストレスだ｣と思ってしまうと、余計に脳は疲れてしまいます。

だから、逆転の発想をしてみましょう。

つまり、｢食器洗いは楽しく、ストレス解消法だ｣と思うことで、脳への負担を軽くしていただきたいのです。実際、五感をフルに使いながら食器洗いをすることで、マインドフルネスの力が養われ、ストレスを解消することができます。

｢水｣｢手｣｢汚れ｣に意識を向けてみる

マイクロソフトの創業者ビル･ゲイツとアマゾンの創業者ジェフ･ベゾスは｢食器を毎晩、自ら洗うようにしている｣と言います。ジェフ･ベゾスは食器洗いを｢最もセクシーな仕事の一つ｣とも言っています。

彼らにとって食器洗いは、心を整えるトレーニングなのだそうです。

なぜ、食器洗いによって心が整うのか。

それは｢視覚的な問題が大きいから｣でしょう。汚れた食器類を一つずつ片付けることで、心のストレスも減っていくような感覚が得られるわけです。

また、手をせっせと動かして皿の汚れを落とすリズム運動によって、脳からセロトニンも分泌されることがわかっています。

手に触れる水の感覚、皿を洗っている手の動き、汚れが落ちていく皿の様子などを丁寧に感じ取りながら食器洗いをしてみましょう。

さらに、食器洗いをしながら｢きれいに汚れが落ちてくれてありがとう｣と心の中でつぶやくと、感謝によってセロトニンやオキシトシンの分泌量が増加し、気持ちが穏やかになります。

ぜひ、これから食器洗いをするときは｢さあ、今からストレス解消の時間だ｣と笑顔で始めてみてください。