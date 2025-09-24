イチロー氏のアメリカ野球殿堂入りを記念、名シーン4選と記念コインをセットにしたメモリアルアイテムが数量限定で登場

JALUX(ジャルックス)は10月1日、元メジャーリーガー・イチロー氏の日本人初となるアメリカ野球殿堂入りを記念したメモリアルアイテムを、数量限定で「JAL ショッピング JAL Mall 店」で発売する。いずれもシリアル番号入り。

イチロー殿堂入り記念 DX アクリルチケット ダブルコインフォトミント

メモリアルアイテムは、JALショッピングオリジナルデザインのフォトミントとシルバーコイン。

写真とコインを合わせたコレクターズアイテムのフォトミントは2種類用意する。「イチロー殿堂入り記念 DX アクリルチケット ダブルコインフォトミント」(9万円)は、イチロー氏の偉業を象徴する4つの名シーンをアクリルプレートに印字し、殿堂入りロゴ入りの記念コイン、背番号、通算記録を刻んだシルバーメッキコインを高級感のある額装でまとめた。

「イチロー殿堂入り記念 アクリルチケット ダブルコインフォトミント」(7万円)は、2枚の記念コインとアクリルチケットをセットにしたコンパクトモデル。

2種類のフォトミントは、イチロー氏の背番号「51」にちなみ、510個限定で販売する。

イチロー殿堂入り記念 アクリルチケット ダブルコインフォトミント

「イチロー殿堂入り記念 シルバーコイン」(1万8,000円)は、表面に殿堂入りセレモニーでのイチロー氏の姿を、裏面には米国野球殿堂の公式ロゴをそれぞれ刻んだ両面仕様のコイン。今年殿堂入りを果たしたことにちなみ、2,025個を限定販売する。