マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )

イチロー氏のアメリカ野球殿堂入りを記念、名シーン4選と記念コインをセットにしたメモリアルアイテムが数量限定で登場

SEP. 24, 2025 18:30
Text : フォルサ
Share
Contents

JALUX(ジャルックス)は10月1日、元メジャーリーガー・イチロー氏の日本人初となるアメリカ野球殿堂入りを記念したメモリアルアイテムを、数量限定で「JAL ショッピング JAL Mall 店」で発売する。いずれもシリアル番号入り。

  • イチロー殿堂入り記念 DX アクリルチケット ダブルコインフォトミント

    イチロー殿堂入り記念 DX アクリルチケット ダブルコインフォトミント

メモリアルアイテムは、JALショッピングオリジナルデザインのフォトミントとシルバーコイン。

写真とコインを合わせたコレクターズアイテムのフォトミントは2種類用意する。「イチロー殿堂入り記念 DX アクリルチケット ダブルコインフォトミント」(9万円)は、イチロー氏の偉業を象徴する4つの名シーンをアクリルプレートに印字し、殿堂入りロゴ入りの記念コイン、背番号、通算記録を刻んだシルバーメッキコインを高級感のある額装でまとめた。

「イチロー殿堂入り記念 アクリルチケット ダブルコインフォトミント」(7万円)は、2枚の記念コインとアクリルチケットをセットにしたコンパクトモデル。

2種類のフォトミントは、イチロー氏の背番号「51」にちなみ、510個限定で販売する。

  • イチロー殿堂入り記念 アクリルチケット ダブルコインフォトミント

    イチロー殿堂入り記念 アクリルチケット ダブルコインフォトミント

「イチロー殿堂入り記念 シルバーコイン」(1万8,000円)は、表面に殿堂入りセレモニーでのイチロー氏の姿を、裏面には米国野球殿堂の公式ロゴをそれぞれ刻んだ両面仕様のコイン。今年殿堂入りを果たしたことにちなみ、2,025個を限定販売する。

  • イチロー殿堂入り記念 シルバーコイン

    イチロー殿堂入り記念 シルバーコイン

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      難治性のがん治療、"最終兵器"として世界中で注目されている「アルファ線療法」とは
      ( Life )
      SEP. 18, 2025

    • 2

      Large
      日本では悪印象なのに、実は「週三回で心臓病のリスクを約37％低下させる」とある習慣
      ( Life )
      SEP. 11, 2025

    • 3

      Large
      ただの疲れと何が違う? 脳と迷走神経の炎症がもたらす病気「慢性疲労」の特徴
      ( Life )
      SEP. 19, 2025

    • 4

      Large
      なぜ立川、柏が急上昇? 都心高騰時代の「新・住みたい街」の共通点とは
      ( Life )
      SEP. 22, 2025

    • 5

      Large
      リラックス効果を高めるウォーキング、「朝」・「昼」・「夜」いつ行うのがいい?
      ( Life )
      SEP. 22, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking