コーチングを受けたリーダーの約9割がチームメンバーの変化を実感

ビジネスコーチは9月11日、ビジネスコーチグループ、B-Connectが実施した「チーム目標を達成したミドルマネジメント層のコーチング活用実態調査」の結果を発表した。調査は8月18日、従業員数1,000人以上の企業に勤務し、チーム目標を達成した経験があるミドルマネジメント層の110人を対象に行われた。

まず、成果創出のために、組織のリーダーとして求められていることについて聞いたところ、「困難な課題にも積極的に取り組み、チーム全体で挑戦する姿勢を示すこと」が63.6%で最多となり、以下に「チームが向かうべき方向性を明確にし、具体的な目標を設定すること」が61.8%、「メンバー間の信頼関係を構築し、協力し合える環境を整えること」が59.1%で続いた。

次に、コーチングを受ける前に、成果創出に対してボトルネックとなっていたことを尋ねてみると、「メンバー同士の連携が不足し、個人プレーが中心になっていた」が43.6%で最も多かった。2位は「チームの目指すべき方向が曖昧で、メンバーが共通認識を持てていなかった」で41.8%。

コーチングを受けた後の自身のマネジメントでチームメンバーに変化があったか聞いたところ、25.5%が「非常に変化があった」、60.0%が「やや変化があった」と回答した。

具体的な変化としては、「チームの目標を自分事として捉え、主体的に行動するようになった」が58.5%、「メンバー同士で助け合い、情報共有が活発になった」が57.4%、「新しいことへの挑戦意欲が高まり、積極的な提案が増えた」が44.7%となっている。