コーチングを受けたリーダーの約9割がチームメンバーの変化を実感

SEP. 24, 2025 10:31
Text : フォルサ
ビジネスコーチは9月11日、ビジネスコーチグループ、B-Connectが実施した「チーム目標を達成したミドルマネジメント層のコーチング活用実態調査」の結果を発表した。調査は8月18日、従業員数1,000人以上の企業に勤務し、チーム目標を達成した経験があるミドルマネジメント層の110人を対象に行われた。

  あなたが成果創出のために、お勤め先で組織のリーダーとして求められていることを教えてください。

    あなたが成果創出のために、お勤め先で組織のリーダーとして求められていることを教えてください。

まず、成果創出のために、組織のリーダーとして求められていることについて聞いたところ、「困難な課題にも積極的に取り組み、チーム全体で挑戦する姿勢を示すこと」が63.6%で最多となり、以下に「チームが向かうべき方向性を明確にし、具体的な目標を設定すること」が61.8%、「メンバー間の信頼関係を構築し、協力し合える環境を整えること」が59.1%で続いた。

次に、コーチングを受ける前に、成果創出に対してボトルネックとなっていたことを尋ねてみると、「メンバー同士の連携が不足し、個人プレーが中心になっていた」が43.6%で最も多かった。2位は「チームの目指すべき方向が曖昧で、メンバーが共通認識を持てていなかった」で41.8%。

  コーチングを受ける前に、成果創出に対してボトルネックとなっていたことを教えてください。

    コーチングを受ける前に、成果創出に対してボトルネックとなっていたことを教えてください。

コーチングを受けた後の自身のマネジメントでチームメンバーに変化があったか聞いたところ、25.5%が「非常に変化があった」、60.0%が「やや変化があった」と回答した。

  コーチングを受けた後のあなたのマネジメントによって、チームメンバーに変化がありましたか。

    コーチングを受けた後のあなたのマネジメントによって、チームメンバーに変化がありましたか。

具体的な変化としては、「チームの目標を自分事として捉え、主体的に行動するようになった」が58.5%、「メンバー同士で助け合い、情報共有が活発になった」が57.4%、「新しいことへの挑戦意欲が高まり、積極的な提案が増えた」が44.7%となっている。

  チームメンバーにどのような変化があったか具体的に教えてください。

    チームメンバーにどのような変化があったか具体的に教えてください。

