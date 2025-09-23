老化促進物質「AGEs」を増やしてしまう調理法とは

6万人の生活習慣病を診察し、マインドフルネスの普及に人生を懸けた医師がたどりついた、人生を変える「新しい心の整え方」とは? この記事では、たった一口でストレスを手放す"最高の瞑想法"について解説した『食べる瞑想 幸せな毎日が続く「新しい心の整え方」』(山下明子/三笠書房)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『「高温調理」は老化を加速させる』。

「高温調理」は老化を加速させる

「お菓子ばかり食べていると、健康に悪いよ」

「昨日もラーメンを食べたから、今日は控えておこう」

このように、食と健康の話になると「何を食べるか」という話になりがちです。しかし、健康を考えるうえでは「いつ、どのように食べるか」や「どんな順番で食べるか」など、他の要素も重要になってきます。

そして「どのように調理するか」も非常に重要です。

結論から言うと、高温で調理すればするほど、体へのダメージは大きくなります。

なぜなら、タンパク質や糖質を含んだものに高温の熱を加えると、メイラード反応というものが起こり、AGEs(終末糖化産物)という物質が増えるからです。

わかりやすく言えば、食パンやホットケーキを焼いたときにできる「焦げ目」がAGEsの正体です。AGEsは老化を促進させることで知られています。

そのため、できるだけ加熱しないか、もしくは低温で調理したほうが、体にとってはいいことになります。

生活習慣病患者は江戸時代の終わり頃から徐々に増え続け、1970年代から急増しました。じつは、一般的な家庭の食卓に揚げ物が並び、電子レンジが使われ始めたのが、ちょうどこの頃なのです。

また、「揚げ物は体によくない」と一般的によく言われますが、その理由は「油を使っているから」だと思われがちです。しかし、じつは揚げ物が体によくない最大の理由は高温で調理するから。温度こそが真犯人なのです。

水で煮る場合であれば、100度になると沸騰して気化するので、それ以上の温度にはならず、AGEsの発生も抑えることができます。ただ、油で揚げる場合、食材の温度は170度や180度にもなるため、AGEsが大量に発生してしまうわけです。

ちなみに、AGEsは体内でも常に作られています。血糖値が高い状態が続く(つまり、余分な糖が多い)と、体内のタンパク質とのメイラード反応によって、AGEsが増えてしまうのです。

だからこそ、日頃から血糖値が急激に上がるような食事、例えば炭水化物や甘いものの食べすぎに気をつけることでも、体の老化防止につながります。

心身の健康は「調理法」で決まる

一旦発生したAGEsはすぐに体から出ていくわけではなく、10年以上体の中に残り、肌や臓器にダメージを与え続けます。

そのため「昔は血糖値が高かったけど、今は正常値だ」という人でも、以前にできたAGEsが体に残り続けています。

可能な限り、高温の調理法は避けるようにしましょう。

高温調理と低温調理を次のようにまとめてみましたので、参考にしてみてください。

避けるべき高温の調理法

油で揚げる

焼く、炒める

電子レンジで温める

取り入れてほしい低温の調理法

煮る、茹でる

蒸す

調理せずに食べる

一般的には、 生 → 蒸す → 煮る → 炒める → 焼く → 揚げる の順番で、AGEsの発生は多くなるとされています。

AGEsが何にどのくらい含まれているのかを簡単に測定することはできませんが、日頃から揚げ物や焦げ目のついたものを食べすぎないように気をつけることで、かなり摂取量を減らすことができます。

また、揚げ物を作る場合は、肉や魚であればお酢やレモンをかけておくとAGEsの生成を多少抑えられることもわかっています。

心身の健康は、調理法の段階で決まっていると言っても過言ではありません。

料理をするときは、味と栄養だけを考えて料理するのではなく、「温度」や「調理法」が体にどのような影響を与えるのかを意識してから、買い物に行ったり献立を考えたりしてみましょう。