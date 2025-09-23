人間関係がスムーズな人に共通する、"心に余裕が生まれる"考え方の特徴

あなたの人生のところどころにあらわれる〈キライなひと〉。なぜ、あなたはその人を〈キライ〉になるのか――この記事では、そのメカニズムを理解し、ネガティブな感情の発生原因を解明した書籍『キライな人がいなくなる方法』(堀もとこ/あさ出版)から一部を抜粋してご紹介します。

今回のテーマは『完璧を求めない』。

完璧を求めない

人間関係がスムーズな人は、自分にも相手にも完璧を求めません。

多少のミスや行き違いがあっても、｢まぁ、こんなこともあるよね｣とサラッと受け流せる余裕があるのです。

反対に、人間関係がうまくいかないと感じている人は、自分にも相手にも、知らず知らずのうちに完璧を求めています。

たとえば、相手が言った言葉の選び方に｢あの言い方ってきっと裏があるよね……｣と敏感になったり、｢私ならあんなこと言わない｣と自分の基準でジャッジしたり。こうした思いが、結果的に関係をギクシャクさせてしまう原因になるのです。

筑波大学と奈良県の児童相談所の合同研究によると、自分や他人に対して完璧さを求める人ほど、憂うつになったり、気分が落ち込んだりなどの｢抑うつ｣の傾向があることがわかりました。

完璧の基準は人それぞれ。

自分がいくら｢これは完璧だ!｣と思っても、他人から見たらそうでもない場合がありますし、当然ながらその逆もあります。完璧にこだわっていると、心が息抜きできなくなり、いつしか自分で自分を追い詰めることになりかねません。

スムーズな人間関係を築くコツは、完璧を手放すこと。｢70%くらいでOK｣と肩の力を抜きましょう。｢失敗しても大丈夫｣｢自分も相手も完璧じゃなくていい｣と考えることで心に余裕が生まれ、自然と人間関係も良好になっていきます。