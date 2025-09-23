マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
人間関係がスムーズな人に共通する、"心に余裕が生まれる"考え方の特徴

SEP. 23, 2025 07:00
あなたの人生のところどころにあらわれる〈キライなひと〉。なぜ、あなたはその人を〈キライ〉になるのか――この記事では、そのメカニズムを理解し、ネガティブな感情の発生原因を解明した書籍『キライな人がいなくなる方法』(堀もとこ/あさ出版)から一部を抜粋してご紹介します。

今回のテーマは『完璧を求めない』。

完璧を求めない

人間関係がスムーズな人は、自分にも相手にも完璧を求めません。

多少のミスや行き違いがあっても、｢まぁ、こんなこともあるよね｣とサラッと受け流せる余裕があるのです。

反対に、人間関係がうまくいかないと感じている人は、自分にも相手にも、知らず知らずのうちに完璧を求めています。

たとえば、相手が言った言葉の選び方に｢あの言い方ってきっと裏があるよね……｣と敏感になったり、｢私ならあんなこと言わない｣と自分の基準でジャッジしたり。こうした思いが、結果的に関係をギクシャクさせてしまう原因になるのです。

筑波大学と奈良県の児童相談所の合同研究によると、自分や他人に対して完璧さを求める人ほど、憂うつになったり、気分が落ち込んだりなどの｢抑うつ｣の傾向があることがわかりました。

完璧の基準は人それぞれ。

自分がいくら｢これは完璧だ!｣と思っても、他人から見たらそうでもない場合がありますし、当然ながらその逆もあります。完璧にこだわっていると、心が息抜きできなくなり、いつしか自分で自分を追い詰めることになりかねません。

スムーズな人間関係を築くコツは、完璧を手放すこと。｢70%くらいでOK｣と肩の力を抜きましょう。｢失敗しても大丈夫｣｢自分も相手も完璧じゃなくていい｣と考えることで心に余裕が生まれ、自然と人間関係も良好になっていきます。

『キライな人がいなくなる方法』(堀もとこ/あさ出版)

職場、学校、習い事の教室など、同じ空間に〈キライなひと〉がいると、毎日イライラ、気になって仕方がないし、自分が心の狭い人間のように思えて自己嫌悪にもつながってしまう。「キライ」なのに四六時中考えてしまうなんて、貴重な時間のムダ。でもその人が生活圏にいる限り、スッパリ距離を置くのは難しい……。距離を置けたとしても、もつれた人間関係を切り捨てるという対策だけでは根本的な解決にはならず、同じことを繰り返すだけ……。あなたの人生のところどころにあらわれる〈キライなひと〉。なぜ、あなたはその人を〈キライ〉になるのか。そのメカニズムを理解し、ネガティブな感情の発生原因を解明。いつも自分でうまくリセットできるあなたになるための、考え方のコツ。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

