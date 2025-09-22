マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
「美容」が業務成果を上げる時代? 森トラストが仕掛けた「美容×働く」イベントの中身

SEP. 22, 2025 16:28
Text : 橋本 岬
森トラストは9月10日から12日の3日間、「働く×美容」をテーマにした体験型イベント「つかめ！美ジネスチャンス！」を神谷町トラストタワーで開催した。このイベントは、美容に関心があるものの、なかなか一歩を踏み出せないビジネスパーソンが主なターゲットで、昼休みという限られた時間で気軽に美容を体験できる機会を提供するというもの。

コロナ禍でのウェブ会議増加や出社回帰といった社会背景の中で高まる外見への意識に応え、ビジネスパーソンの自信とモチベーション向上を目指す取り組みだ。

森トラストの調査によると、オフィス回帰が進む中で、ビジネスパーソンの71%が「身だしなみが業務成果や人間関係に影響を与えた」と感じている。しかしその一方で、3人に1人が「身だしなみを整える方法が分からない」「始めるきっかけがない」という悩みを抱えているという。

10分～15分で眉毛や髪形、靴を美しく

イベントはランチタイムに合わせた11時30分から13時30分まで開催され、昼休みを利用して立ち寄るビジネスパーソンが集まっていた。ヘアスタイリストによるヘアセットやメイクアップアーティストによる眉メイク体験、プロ職人による靴磨きなど、10分から15分の短い時間でできる多彩なブースが出展。

「他人の目が気になる」「忙しくて時間がない」という人も隙間時間で気軽に体験することができた。この短時間で印象を変えられる体験は、オフィスでの新たな会話のきっかけにもなっているそう。

また、神谷町ワールドゲートレディースクリニックのブースも注目を集めた。タワー2階に拠点を構える同クリニックは、女性だけでなく男性利用者も多く、美容やスキンケアに関心を持つ人々や肌の悩みを抱える人々にとって身近な相談の場となっている。さらに、地下1階のドラッグストア「トモズ」で販売されている手頃な価格帯の商品も展示され、日常に取り入れやすいラインアップをその場でチェックできる機会も提供された。

美容を意識した限定ランチも登場

さらに、東京ワールドゲート2階の「CoCo Lounge」で発売しているデリボックス「CoCo Deli」はイベント期間限定の美を意識したメニュー「Beauty」を限定20食で販売した。これは、紫外線対策に効果的と言われる抗酸化作用を持つリコピンやアスタキサンチンを含んだ食材を使用し、加えてビタミンC、カリウム、鉄分を含んだスムージーがセットになった特別なお弁当だ。

一口食べると、野菜の甘みと旨みが引き立ち、ヘルシーでありながら満足感のある味わい。スムージーはフルーツの爽やかな酸味と自然な甘さがバランスよく、後味がすっきりとしているため食後も重く感じなかった。

森トラスト広報は「美容に関するイベントに行きたいと思いながらも、なかなか参加できなかった方々に、このような場を用意することで、翌日からの仕事のモチベーションアップや気分転換につながればうれしいです」と話した。

橋本 岬

2014年に法政大学大学院を中退後、女性ファッション誌の編集者を経てフリーランスに。得意ジャンルは、IT、スタートアップ、エンタメ、女性の働き方。2022年4月から2023年2月までカナダに語学留学。

この著者の記事一覧はこちら
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

