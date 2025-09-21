マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
日本限定50本の特別なタイムピース、ブライトリング「ナビタイマー B01 クロノグラフ 41 ジャパン リミテッド」

SEP. 21, 2025 19:37
Text : 林利明
ブライトリングのパイロットウォッチ「ナビタイマー」から、日本限定50本という特別なモデル「ナビタイマー B01 クロノグラフ 41 ジャパン リミテッド（Ref：RB01395A1B1P1）」が登場した。価格は317万9,000円。

  • ナビタイマー B01 クロノグラフ 41 ジャパン リミテッド（Ref：RB01395A1B1P1）

    ナビタイマー B01 クロノグラフ 41 ジャパン リミテッド（Ref：RB01395A1B1P1）

1952年に初代がリリースされたナビタイマーは、パイロットウォッチの代名詞とも言われる存在。現在ではそのエッセンスを保ちつつ、平らにした回転計算尺、ドーム型サファイアクリスタル、スリムな外観など、時台に合わせて改良を重ねている。

今回の日本限定モデルは、文字盤に天然のブラック マザーオブパールを採用。光の加減や見る角度によって、繊細にその表情を変える。ケースには18Kレッドゴールドを用い、インダイヤルとダイヤル外周のホワイト、ブラック マザーオブパールがとても良く似合う。

マニュファクチュールのムーブメントは機械式クロノグラフの「ブライトリング Cal.01」で、クロノグラフながらパワーリザーブは約70時間と長い。クロノグラフとしては、1/4秒、30分計、12時間計を備える。

裏ぶたはサファイアクリスタルのシースルーバック。「ONE OF 50」と刻印され、ケースと同じ18Kのローターなど精緻なムーブメントを存分に楽しめる。ブライトリングは「あなたの達成を記念する誇り高き徽章のようなクロノグラフ」としている。

  • ケース素材：18Kレッドゴールド
  • ケースサイズ：直径41mm×厚さ13.6mm
  • 風防：ドーム型サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）
  • 裏ぶた：サファイアクリスタルのシースルーバック
  • ストラップ：アリゲーターレザー
  • 防水性能：3気圧
  • ムーブメント：機械式クロノグラフ「ブライトリング Cal.01」
  • パワーリザーブ：約70時間
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

