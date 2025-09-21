YOASOBI×doublet 「夜遊び」をテーマにしたTシャツとフーディーをZOZOFESで発売

ZOZOは10月13日、音楽ユニット「YOASOBI」とファッションブランド「doublet」がコラボレーションしたアイテムコレクション「NIGHT OUT WITH YOASOBI / YOASOBI と夜遊び」を、ZOZOTOWN20周年記念イベント「ZOZOFES」DAY2 の会場で販売する。

YOASOBI × doublet (c）doublet

同コレクションでは、「夜遊び」をテーマに、「FAMIRESU」「DRIVE」「CONBINI」「Gēsen」「KARAOKE」をデザインしたTシャツとフーディーの全10型を展開する。

YOASOBI × doublet Tシャツ (c）doublet

「深夜のカラオケで声が枯れるまで歌い、コンビニ前で取り留めもない話に笑い、ゲームセンターで夢中になって競い合い、ファミレスで夜明けまで語り合い、ハンドルを握って街を抜け出す」という"どうでもよくて、でも忘れられない夜"の瞬間を服に刻み込み、「夜遊びのユニフォーム」として表現した。

YOASOBI × doublet フーディー (c）doublet

価格は、Tシャツが各8,800円、フーディーが1万7,600円。

なお、会場での販売は、10月13日限定。購入には ZOZOFES DAY2の公演チケットが必要となる。会場の在庫が無くなり次第販売終了。後日、ZOZOTOWNでも販売予定とのこと。