コロナ後遺症がきっかけで注目、脳の炎症が原因で起こる「慢性疲労症候群」とは

SEP. 21, 2025 07:00
脳の炎症、迷走神経の炎症がもたらす病気「慢性疲労」をご存じですか? 気のせいや、心の病気ではありません。病気ですから、その原因に対して、適切にアプローチをすることで、つらい疲労感や倦怠感が劇的に改善していきます。

この記事では、そんな慢性疲労を治療してきた名医が治療法やセルフケアを解説する『いつまでも消えないつらい疲れ・だるさの正体 慢性疲労を治す本』(堀田修/あさ出版)から一部を抜粋してご紹介します。

今回のテーマは『長引く疲労感は｢脳の炎症｣が原因だった』。

長引く疲労感は｢脳の炎症｣が原因だった

日本でも多くの方を悩ませている病気の一つに｢慢性疲労症候群｣があります。

慢性疲労症候群では、日常生活が著しく損なわれるほどの強い全身倦怠感、慢性的な疲労感が休養しても回復せず、6カ月以上の長期にわたって続きます。

慢性疲労症候群という診断はついていなくても、慢性的な疲労感・倦怠感に悩まされたり、家事や軽い労作の後や、職場や家庭での些細な人間関係のストレスを受けたりした後に、強い疲労感が出て日常生活に支障をきたしている人は少なくありません。

2020年に新型コロナウイルス感染症のパンデミックが始まって間もなく、感染後に長引く体調不良に苦しむ｢コロナ後遺症｣が注目されるようになりました。

疲労感・倦怠感はコロナ後遺症における最も頻度が高い症状です。

味覚障害や嗅覚障害などは通常の慢性疲労症候群ではほとんど認められませんが、｢コロナ後遺症の中心となる症状は慢性疲労症候群そのものである｣という見方も成り立ちます。

医学の世界では数年前まで慢性疲労症候群が注目されることはあまりありませんでした。

ですが、コロナ後遺症が世界中で大きな問題になったことで｢慢性疲労｣に関する研究が一気に進みました。

その成果の一つが疲労感の原因が脳の炎症であることの示唆でした。

『いつまでも消えないつらい疲れ・だるさの正体 慢性疲労を治す本』(堀田修/あさ出版)

いつまでも消えないつらい疲れ・だるさの正体それは、この本で紹介する「慢性疲労」です。「慢性疲労」は、脳の炎症、迷走神経の炎症がもたらす病気です。気のせいや、心の病気ではありません。病気ですから、その原因に対して、適切にアプローチをすることで、つらい疲労感や倦怠感が劇的に改善していきます。本書は、多くの慢性疲労の方々を治療してきた名医が、この病気から解放されるための治療法、そしてさまざまなセルフケアを解説。多くの方が、本書の方法で回復しています。慢性疲労に苦しむ多くの方に、 健康的な日々を取り戻していただくための１冊です。

