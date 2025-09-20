マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
三井ガーデンホテル札幌がフルリニューアル、3～4名客室を従来の7倍まで大幅に増設

SEP. 20, 2025 14:30
Text : フォルサ
三井不動産および三井不動産ホテルマネジメントは2026年2月1日、三井ガーデンホテル札幌をフルリニューアルオープンする。宿泊予約を9月17日から開始した。

  • エグゼクティブツイン(イメージ)

リニューアルのコンセプトは「WELLNESS HARMONY」。北海道の自然や札幌の魅力を取り入れたデザインやアートを客室や館内に施し、温かく豊かな空間を演出する。

客室は全7タイプで177室に刷新。グループやファミリーの利用に対応するため、最大3名まで宿泊できる客室は、これまでの20室から102室へと大幅に増室。最大4名まで宿泊可能な客室を新たに38室新設した。

  • スーペリアツイン(イメージ)

全客室の内装や家具、備品は一新し、水回り設備もリニューアルして快適な滞在を提供する。ファブリックは地域の魅力と調和したデザインで、北海道の伝統織物をモチーフに取り入れた。

大浴場のデザインやレイアウトも変更し、ゆとりを感じられる空間とした。女性脱衣室では、洗面スペースとパウダースペースを合計4つから6つに拡張。洗濯機やアイロン台を備えたランドリー機能に加え、飲料や軽食の自動販売機を設置した宿泊者専用スペースも新設し、長期滞在からビジネスまで多様なニーズに対応する。

  • 大浴場浴室(イメージ)

リニューアル工事に伴い、2025年10月20日からは全館休館となる。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

