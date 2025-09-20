マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
瞑想と同じ効果が得られる、ストレス解放のための「4・4・8呼吸法」

SEP. 20, 2025 17:30
あなたの人生のところどころにあらわれる〈キライなひと〉。なぜ、あなたはその人を〈キライ〉になるのか――この記事では、そのメカニズムを理解し、ネガティブな感情の発生原因を解明した書籍『キライな人がいなくなる方法』(堀もとこ/あさ出版)から一部を抜粋してご紹介します。

今回のテーマは『気持ちをリセットするための具体的な習慣(1)深呼吸』。

気持ちをリセットするための具体的な習慣(1)深呼吸

気持ちをリセットするために、もっとも手軽で、お金も時間もかけずにすぐできる方法が｢深呼吸｣です。深呼吸をすると、リラックス効果をもたらす副交感神経が優位に働くので、心が落ち着きストレスが和らぐことがわかっています。

｢深呼吸をしてみましょう｣

と言われると、思い切り息を吸い込んでお腹を膨らませる人が多いですよね。

でも、実は深呼吸で大事なのは、吸うことよりも吐くことなのです。

息を吐くことを意識した呼吸法には、高血圧の人なら血圧を下げる効果があり、低血圧の人なら血圧を上げる効果があると言われています。

研究によれば、息をしっかり吐き切ることで、体内の酸素と二酸化炭素のバランスが整い、心身が安定するとされています。

呼吸法には様々なやり方がありますが、おすすめの呼吸法は、｢4･4･8呼吸法｣です。

やり方は簡単です。

(1)4秒間で息を吸う
(2)4秒間息を止める
(3)8秒間かけてゆっくり息を吐く

ポイントは、息を吐くときに一気に吐き出さないこと。均等に8秒かけてゆっくり吐き切るのがコツです。最初は8秒も息を吐けないかもしれないので、吐く量を調整しながら行います。

慣れてくると、8秒以上息を吐けるようになるので、その場合は秒数を伸ばしても構いません。頭の先からつま先まで、酸素をかき集めるようなイメージをして吐き切るのです。 また、この｢4･4･8呼吸法｣をすると、瞑想と同じ効果が得られるとも言われています。

日々の生活の中で、小さなストレスやちょっとした緊張感を感じることは誰にでもあります。そのときはなんとかやり過ごせても、ストレスが蓄積されることで心も体もどっと疲れてしまいますよね。

疲れをためないためにも、深呼吸をしてその都度ストレスを解放していきましょう。

『キライな人がいなくなる方法』(堀もとこ/あさ出版)

職場、学校、習い事の教室など、同じ空間に〈キライなひと〉がいると、毎日イライラ、気になって仕方がないし、自分が心の狭い人間のように思えて自己嫌悪にもつながってしまう。「キライ」なのに四六時中考えてしまうなんて、貴重な時間のムダ。でもその人が生活圏にいる限り、スッパリ距離を置くのは難しい……。距離を置けたとしても、もつれた人間関係を切り捨てるという対策だけでは根本的な解決にはならず、同じことを繰り返すだけ……。あなたの人生のところどころにあらわれる〈キライなひと〉。なぜ、あなたはその人を〈キライ〉になるのか。そのメカニズムを理解し、ネガティブな感情の発生原因を解明。いつも自分でうまくリセットできるあなたになるための、考え方のコツ。

