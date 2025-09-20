ジェフ･ベゾスも薬の開発に投資、「老化細胞除去」技術を活用できる未来はそう遠くない

無人診察室、がんワクチン、AIの誤診、人手不足を解決する介護DX――この記事では、いま知っておきたい、教養としての医療とAIについて解説した新刊『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』(奥真也/朝日新書)から一部を抜粋し、紹介していきます。今回のテーマは「長寿遺伝子と老化細胞除去：細胞から若返る」。

長寿遺伝子とは、寿命や健康寿命に深く関わる遺伝子群のことで、代表的なものにサーチュイン、FOXO、mTOR、AMPKなどがあります。細胞の修復やエネルギー利用を調整し、老化の進行を遅らせる働きがあるとされています。たとえばサーチュイン6を活性化したマウスでは寿命が延びることが確認され、ヒトへの応用も研究が進んでいます。FOXO3は複数の人類集団で長寿との関連が確かめられ、mTORやAMPKも代謝制御を通じて老化抑制の可能性が示されています。

2010年代後半には、NMNやレスベラトロールといった成分が｢長寿成分｣として注目を集めました。NMNは体内でNAD+(エネルギー代謝に欠かせない補酵素)に変換され、マウスの代謝改善や加齢症状の軽減が報告されています。ただし、ヒトにおける有効性は限定的でした。

現在はより確かな科学的根拠に基づく技術開発へと進化しています。そのひとつが｢セノリティクス(老化細胞除去)｣です。老化細胞は炎症物質を出し、周囲の細胞に悪影響を与えますが、これを薬で除去することで健康機能が改善されることが臨床試験でも示されました。

Amazonのジェフ･ベゾス氏やPayPalのピーター･ティール氏が投資している、老化細胞除去薬の開発を目指すUnity Biotechnologyのように、老化細胞を除去するアプローチで医薬品開発を目指す事例がここ数年国内外で活発化しています。これらのセノリティクスの候補薬の多くは抗がん剤を応用するものである一方、日本ではより安全性の高いセノリティクスの研究も進んできています。

たとえば東京大学発のバイオテクノロジースタートアップ、TAZ Inc.がこの分野を先導しています。同社は2025年、世界58か国･600チーム以上が参加した国際競技会XPRIZE Healthspanで準決勝に進出しました。この大会は、老化に伴う身体機能の低下を10年以上回復させる技術を競うもので、TAZがトップ100チームに残ったことは国際的にも高い評価を示す成果です。2024年には｢Senolytic food(老化細胞除去食品)｣という新しい概念を発表し、日常の食事から老化細胞を減らす可能性を拓きました。同社は日本初のエピジェネティック年齢測定サービスも提供し、老化制御技術の効果を客観的に評価できる体制を整えています。

さらに、AIによるゲノム解析や生活習慣データの解析と組み合わせれば、個人ごとに最適な老化制御プランを提案できる未来も近づいています。寿命を延ばすだけでなく、元気に活動できる時間を長くするための技術は、確実に現実味を帯びてきています。科学に基づくこうした取り組みが、健康で長生きできる社会の基盤になるでしょう。