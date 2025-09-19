限定5台のマイバッハは5,700万円で早い者勝ち? 専用色はオーロラをイメージ

メルセデス・ベンツ日本が「メルセデス・マイバッハ S 680 エディション ノーザン ライツ」(Mercedes-Maybach S 680 Edition Northern Lights)を発売した。限定5台の特別なモデルで価格は5,700万円。販売方法は抽選ではなく先着順だそうなので、早い者勝ちになるかも?

他にはない紫色を採用

今回の限定モデルはかなり特別だ。ベースとなっているモデルは、メルセデス・ベンツで唯一のV型12気筒エンジン搭載車であるマイバッハの「S 680」。ボディカラーは「北極圏の白い平原に広がる紫のオーロラ」からインスピレーションを得たという本モデル専用のツートーンだ。

限定モデルは左ハンドルのみ

世界を見ても55台しかない超レア車

今回の「エディション ノーザン ライツ」は、北米市場で発売済みの50台限定車「Mercedes-Maybach S 680 Edition Nordic Glow」(ノルディックグロー)がベースとなっている。なので、世界規模で見れば全部で55台の限定モデル、ということになる。

価格が価格だけに、日本限定5台がすぐに売り切れるのか、しばらくは販売中の状態が続くのかはわからないが、ただでさえ特別なマイバッハの中でも、更に希少な1台に乗りたいという人は、念のため、急いだほうがいいかもしれない。納車は9月下旬以降となる予定だ。