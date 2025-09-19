マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
限定5台のマイバッハは5,700万円で早い者勝ち? 専用色はオーロラをイメージ

SEP. 19, 2025 11:05
Text : 藤田真吾
メルセデス・ベンツ日本が「メルセデス・マイバッハ S 680 エディション ノーザン ライツ」(Mercedes-Maybach S 680 Edition Northern Lights)を発売した。限定5台の特別なモデルで価格は5,700万円。販売方法は抽選ではなく先着順だそうなので、早い者勝ちになるかも?

  • メルセデス・マイバッハ S 680 エディション ノーザン ライツ

    マイバッハに限定モデルが登場! 北極圏のオーロラからインスピレーション?

他にはない紫色を採用

今回の限定モデルはかなり特別だ。ベースとなっているモデルは、メルセデス・ベンツで唯一のV型12気筒エンジン搭載車であるマイバッハの「S 680」。ボディカラーは「北極圏の白い平原に広がる紫のオーロラ」からインスピレーションを得たという本モデル専用のツートーンだ。

  • メルセデス・マイバッハ S 680 エディション ノーザン ライツ

    6.0リッターV12ツインターボエンジンを搭載。最高出力は612PS、最大トルクは900Nm

  • メルセデス・マイバッハ S 680 エディション ノーザン ライツ

    MANUFAKTURオパリスホワイト(メタリック)/MANUFAKTURノーザンライツバイオレット(メタリック)のツートーンカラーは本モデル専用。雪の積もった北極圏の白い平原で空を見上げると、紫のオーロラがきらめいていた…といった感じのイメージか。「MANUFAKTUR」(マヌファクトゥーア)はメルセデス・ベンツのハイエンドモデルを対象とするパーソナライゼーションプログラムの呼称

  • メルセデス・マイバッハ S 680 エディション ノーザン ライツ

    「MANUFAKTURオパリスホワイト(メタリック)」は他のモデルでも選べるが、「MANUFAKTURノーザンライツバイオレット(メタリック)」は本モデルにしかないボディカラーだ

  • メルセデス・マイバッハ S 680 エディション ノーザン ライツ

    内装シートには「MANUFAKTUR Exclusive」(マヌファクトゥーアエクスクルーシブ)カラーのMANUFAKTUR(マヌファクトゥーア)ローズグレー/ブラックを採用

  • メルセデス・マイバッハ S 680 エディション ノーザン ライツ

    後席が左右独立シートとなる「ファーストクラスパッケージ」を採用。クーリングボックスやシャンパングラスが備わるラグジュアリーな移動空間だ

  • メルセデス・マイバッハ S 680 エディション ノーザン ライツ

    限定モデルは左ハンドルのみ

  • メルセデス・マイバッハ S 680 エディション ノーザン ライツ

    マイバッハエンブレムやマスコットボンネットは「ダークシャドウグロス」で特別感あり。通常はシルバーのパーツだ。ウィンドウモール、Bピラー、ドアミラーカバーはブラックになっている

世界を見ても55台しかない超レア車

今回の「エディション ノーザン ライツ」は、北米市場で発売済みの50台限定車「Mercedes-Maybach S 680 Edition Nordic Glow」(ノルディックグロー)がベースとなっている。なので、世界規模で見れば全部で55台の限定モデル、ということになる。

価格が価格だけに、日本限定5台がすぐに売り切れるのか、しばらくは販売中の状態が続くのかはわからないが、ただでさえ特別なマイバッハの中でも、更に希少な1台に乗りたいという人は、念のため、急いだほうがいいかもしれない。納車は9月下旬以降となる予定だ。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

