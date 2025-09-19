本物の花崗岩で作った腕時計 - 40年の時を経てティソ「ロックウォッチ」が甦った

スイスの時計ブランド「ティソ（TISSOT）」から、本物の岩で作った腕時計「ロックウォッチ」が登場した。スイスのアルプス山脈、ユングフラウ山から採取された花崗岩（かこうがん）を素材としたケースに、レザーストラップという組み合わせ。世界限定999本、価格は16万6,870円だ。

ティソ ロックウォッチ（Ref：T147.409.96.510.00）

2025年9月20日～同年9月30日の期間、ティソ ブティック銀座にて実機を展示。合わせて、メールによる予約申し込みを受け付ける。予約方法などの詳細は、ティソのWebサイトを参照のこと。申し込み多数の場合は抽選となる。

ティソのロックウォッチは1985年に誕生。「スイスを象徴する山の一部が、新たに、スイスを代表する製品へと姿を変えた、世界初の石から生まれた時計」としている。それから40年、各所がアップデートされ、ロックウォッチが現代に甦った。

新作のロックウォッチは、38mmケースにニッケルメッキのバトン針を採用し、花崗岩にケースに豊かな表情を与えている。ケース素材の花崗岩は天然の岩なので、もちろん1本ずつ表情が違う。風防は、初代ロックウォッチのミネラルガラスから、新作ではサファイアクリスタル（ドーム型、無反射コーティング）となった。





花崗岩のブロックをイメージしたコレクターズボックス

製造過程を写真で（クリック／タップで拡大）

