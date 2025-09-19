共働きで文京区のマンションは購入できる? 相場8,000万円に対する現実的な年収ライン

全国14万3,000棟のマンションデータを公開している「マンションナビ」を運営するマンションリサーチが、文京区の世帯年収や家計支出、マンション価格相場をもとにした最新レポートを公開。教育・文化施設が集積し、治安の良さから子育て世帯にも人気の文京区で暮らすために必要な収入水準を明らかにした。

文京区 年収階級別世帯数割合

文京区の平均世帯年収は684万円で、東京都平均(564万円)および23区平均(593万円)を大きく上回り、千代田区・中央区・港区に次いで第4位。さらに東京都総務局が発表した課税状況のデータでも、給与所得に係る収入金額は795万円と、都平均609万円、23区平均636万円を大きく超える。教育思考や生活水準が高く、中間層以上が多い「高所得区」だ。

東京都文京区の平均売買価格推移

文京区のマンション売買相場(2025年8月時点)は、8,252万～8,652万円で、平方メートル単価では117.9万～123.6万円。これは東京23区内で8番めの水準だが、前述した平均世帯年収順位(4位)に比べるとマンション平方メートル 単価順位(8位)は低く、「収入の高さに比べて物件価格は抑えめ」とも評価できる。周辺の新宿区や豊島区との対比でも顕著で、購入検討者にとっては意外なチャンスといえる、と同社は分析している。

今回は、文京区のマンション平均価格8,450万円を条件にシミュレーションを行った。

マンション価格：8,450万円

頭金：1,270万円(マンション価格の約15%)

ローン金利：0.6%／ローン返済期間：35年／ボーナス払いなし

月々の支払額：19万円

東京都文京区の部屋条件別 価格変動

同社は「生活費を差し引くと赤字に転じるものの、6,000万円台の2LDKや築古物件であれば月々15万円程度に抑えられ、現実的な選択肢となってくる」とコメントしており、共働きで購入することは可能であるとしている。