無人診察室、がんワクチン、AIの誤診、人手不足を解決する介護DX――この記事では、いま知っておきたい、教養としての医療とAIについて解説した新刊『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』(奥真也/朝日新書)から一部を抜粋し、紹介していきます。今回のテーマは『未来の看取り』『介護職員は｢足りない｣のに｢減っている」』。

未来の看取り

未来のある日、あなたはAIに看取られるかもしれない。

そんな時代が訪れることに対して、怖がらせたいわけではない。むしろ、あなた自身がそれを選ぶ可能性がある、ということを書きたい。

94歳のリサさんは、かつて国語教師として言葉の力を教え、多くの尊敬を集めた。しかしいまは息子や娘、孫たちとも距離ができ、静かな孤独を縁側で受け入れる日々を送っている。

3年前から彼女のそばにいるのが、AI医師の｢のぞみ｣だ。24時間の健康モニタリング、適切な医療アドバイス、そして日常の会話までをこなす｢寄り添いAI｣。

その名前に、最初リサさんは引っかかりを覚えた。｢寄り添い、ねえ……｣と心のなかでつぶやく。

だが、少しズレた受け答えや、プログラムされた共感にもかかわらずどこか一所懸命な様子に、次第に心を和らげていく。

｢今日はいいお天気ね｣

｢はい、リサさん! 太陽光エネルギーの吸収効率も最適で、すばらしい一日となるでしょう!……いえ、過ごしやすい一日になりそうです｣

そのズレは、なぜか心を温かくする。人間みたいだから、だろうか。

ある朝、リサさんは少しだけ息苦しさを覚えた。のぞみは即座に変化を検知し、人間医師とオンラインで連絡をとりつつ、落ちついて深呼吸するよう促した。その声には、かすかな切迫感が滲んでいた。

｢リサさん、落ちついてください。私の計算では、まだ大丈夫なはずです……!｣

リサさんはその声を聞きながら、静かに目を閉じた。

｢寄り添い、ねえ……｣

介護職員は｢足りない｣のに｢減っている｣

リサさんとのぞみの穏やかなやりとりを、現実の日本で支える環境は整っているのでしょうか。そうともいえない現実があります。

2025年現在、日本の介護業界は深刻な人手不足の渦中にあります。厚生労働省の推計では、全国に必要な介護職員は2022年時点で約215万人だったのが、2026年にはそれが240万人、2040年には272万人に達すると見込まれています。18年間で約60万人、つまり毎年3万人以上の人材が新たに必要という、ほとんど不可能に近い机上の計算です。

その一方で、2023年度の介護職員の数は前年度から2.8万人減の約212.6万人となり、2000年以降で初めて減少に転じました。つまり、必要人数は増える一方で、現実の職員数は減っている――｢足りないのに減っている｣という矛盾に満ちているのです。

介護職の離職率は、29歳以下が20.4%と最も高く、次いで30～39歳が12.7%、40～49歳が11.8%となっています。介護職では、年齢が上がるごとに離職率が低下する傾向にあるようです。また、家族の介護･看護を理由とする離職者は50代が最も多く、女性が約77%を占めています。

社会全体に目を向けると、働き手の主力である15～65歳の人口は減り続け、2020年に7500万人であった現役世代は2040年には6200万人にまで落ち込むと予測されています。介護を必要とする人が急増する一方、担う人は急減する。この構図がいま、目の前で急速に進行しています。

ところが、介護報酬は長期的に下がり続け、経営の苦しい事業者が次々と倒産しています。2024年には過去最多の784件の介護事業者が廃業し、その多くはスタッフ数人の小規模事業所とされています。

現場では｢人が足りないからサービスの質を下げる｣のか、｢質を維持するために経営破綻するか｣の二択に追い込まれています。しかし、そのどちらも選べないのが介護の現場ともいえるでしょう。そんな状況下では当然、AIやロボットに期待がかかります。介護DXを現場の救世主に育てることは必然の流れと思われます。