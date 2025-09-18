「はたらくくるま」の究極系? 日野自動車の「ポンチョドット」とは

日野自動車が「Japan Mobility Show 2025」(ジャパンモビリティショー)の出展内容を発表した。今回が初公開となるコンセプトカー「ポンチョドット」は、1台で複数の役割をこなす「みんなのくるま」であるとのこと。どんな乗り物なのか、事前説明で聞いてきた。

人も荷物も運ぶ「みんなのくるま」

今年のジャパンモビリティショーは10月30日から11月9日まで。会場は東京ビッグサイトだ。日野自動車の出展内容は以下の通り。

「プロフィア Z FCV(L4 コンセプト)」。「プロフィア Z FCV」は2025年10月24日に発売する燃料電池大型トラック。パワーユニットはトヨタ自動車のFCスタック(固体高分子形)を使用。搭載する高圧水素タンクは6基、搭載水素量は50kg、航続距離は650km。「L4コンセプト」は同車両に自動運転レベル4相当のデバイスを装着したもの(初展示)

「デュトロ Z EV」(2026年夏ごろ発売予定、初展示)

デュトロ Z EV モバイルオフィス

ポンチョドットは電気自動車(BEV)の小型トラック「デュトロ Z EV」をベースとするコンセプトカー。運転しやすいコンパクトなサイズで、人も物も一緒に運べる「みんなのくるま」であるとの説明だ。用途は買い物、送迎、物流などさまざま。レベル4相当の自動運転技術を搭載する想定だという。

市販化は?

ポンチョドットは1台で複数の役割をこなせるクルマだ。使い方としては例えば、朝は通勤・通学の移動手段として稼働し、そのあとは農作物を運び、それが終わったら地域の人たちの通院の足として働いたり、買い物代行や配送サービスを行ったりして、夕方ごろには通勤、通学、習い事の送迎などに活躍、こんな感じを想定している。朝から晩まで休まず動き続ける究極の「はたらくくるま」である。

搭載するレベル4相当の自動運転技術は、決まったルート上を走行するイメージ。地域のコミュニティバスとしての活躍にも期待できそうだ。どこにでも来てくれてどこへでも運んでくれる「エンド・トゥ・エンド」(E2E)の自動運転(AIを活用)については、日野自動車としては将来的に取り組んでいく方針だそうだが、ポンチョドットに搭載するわけではないらしい。

ポンチョドットはコンセプトカーの段階で、現時点で販売計画はない。もし売るとしたら誰に売るのかを日野自動車の担当者に聞いてみると、仮定の話として「自治体」「輸送事業者」「NPO」などを挙げていた。