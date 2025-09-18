イエマの2025年ミレジム・エディションは「スーパーマン・トゥールビヨン」

フランスの時計ブランド「YEMA（イエマ）」から、2025年のミレジム（生産年限定）エディションとなる「スーパーマン・トゥールビヨン CMM.31 リミテッドエディション」が登場した。10月末の発売予定、世界限定100本、価格は223万8,000円。イエマの日本公式オンラインストアで先行予約を受け付けている。

モデル名からも分かるように、イエマの代表的なダイバーズウォッチ「スーパーマン」の仕様と、機械式時計における世界3大複雑機構の1つでもある「トゥールビヨン」を融合。

イエマが自社で設計と製造を行った新型の機械式トゥールビヨン・ムーブメント「キャリバー CMM.31」は、従来の「キャリバー CMM.30」を改良し、取り加工や歯車装飾を高めた造形美と精密性を強化したものだ。そして、実に約105時間というロングパワーリザーブを誇る。

ダイヤルは「スーパーマン」の意匠を受け継ぎ、針とインデックス、トゥールビヨンのリング外周にはスーパールミノバ（蓄光塗料）を加工。暗い場所で上品に発光して視認性を確保する。