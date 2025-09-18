マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

イエマの2025年ミレジム・エディションは「スーパーマン・トゥールビヨン」

SEP. 18, 2025 18:52
Text : 林利明
Share
Contents

フランスの時計ブランド「YEMA（イエマ）」から、2025年のミレジム（生産年限定）エディションとなる「スーパーマン・トゥールビヨン CMM.31 リミテッドエディション」が登場した。10月末の発売予定、世界限定100本、価格は223万8,000円。イエマの日本公式オンラインストアで先行予約を受け付けている。

モデル名からも分かるように、イエマの代表的なダイバーズウォッチ「スーパーマン」の仕様と、機械式時計における世界3大複雑機構の1つでもある「トゥールビヨン」を融合。

  • スーパーマン・トゥールビヨン CMM.31 リミテッドエディション（REF：12.25.31.66.TE.MT）

    スーパーマン・トゥールビヨン CMM.31 リミテッドエディション（REF：12.25.31.66.TE.MT）

イエマが自社で設計と製造を行った新型の機械式トゥールビヨン・ムーブメント「キャリバー CMM.31」は、従来の「キャリバー CMM.30」を改良し、取り加工や歯車装飾を高めた造形美と精密性を強化したものだ。そして、実に約105時間というロングパワーリザーブを誇る。

ダイヤルは「スーパーマン」の意匠を受け継ぎ、針とインデックス、トゥールビヨンのリング外周にはスーパールミノバ（蓄光塗料）を加工。暗い場所で上品に発光して視認性を確保する。

  • ケース／ブレスレット素材：チタン（グレード5）
  • ケースサイズ：径43mm×厚さ11.7mm
  • 風防：ダブルドーム型サファイアクリスタル
  • 防水性能：20気圧（200m）
  • ムーブメント：機械式トゥールビヨン・ムーブメント「キャリバー CMM.31」
  • パワーリザーブ：約105時間
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      KOMEHYO YOKOHAMAが新開店、今一番売れるロレックスや“幻の一本”「タンク ルイ カルティエ」も
      ( Watch )
      SEP. 12, 2025

    • 2

      Large
      夏に人気の高級時計、「ロレックス GMTマスター」を抑えて最も販売シェアを伸ばしたモデルは?
      ( Watch )
      SEP. 16, 2025

    • 3

      Large
      【実機写真】オリエント 2025秋冬新作 - 75周年記念モデルは新シリーズ「オリエントストレット」
      ( Watch )
      SEP. 10, 2025

    • 4

      Large
      シチズン アテッサ 2025年秋冬の新作、人気モデルがサファイアベゼルで一層エレガントに
      ( Watch )
      SEP. 12, 2025

    • 5

      Large
      「コストコでロレックスを販売」は本当か、その狙いを考察
      ( Watch )
      SEP. 05, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking