これぞスウォッチ!? 1980年代～1990年代が鮮やかに甦る「Swatch NEONコレクション」最新作

ある意味とてもスウォッチらしい「Swatch NEONコレクション」から新作の6モデルが登場。

VHSビデオやゲームセンターなどがトレンドだったアナログ時代、そのアイコニックなSwatchの時計にインスパイアされたという新作は、鮮やかなネオンカラーと大胆なデザインがエネルギーに満ちている。

SWATCH NEON EMERALD CHRONO

1986年リリースの「EMERALD DIVER」に、遊び心あふれる再解釈を加えて誕生。クロノグラフとして生まれ変わり、鮮やかな配色によって1980年代・1990年代のスタイルを強調している。ケースサイズは42mm、防水性能は3気圧、価格は1万9,800円。

SWATCH NEON EMERALD CHRONO（SUSG409）

SWATCH NEON FLUMOTIONS

1988年リリースの「FLUMOTIONSウォッチ」をベースに、ネオンカラーが引き立つ超薄型のSKIN CLASSICケースを採用。懐かしさを感じさせつつも意外性にあふれ、最高に楽しい思い出が蘇るアイテムだとしている。ケースサイズは34mm、防水性能は3気圧、価格は1万8,150円。

SWATCH NEON FLUMOTIONS（SS08S101）

SWATCH NEON SIGNAL FLAG

1990年リリースの「SIGNAL FLAGモデル」をベースに、一層のパンチを効かせたデザイン。オリジナルモデルのオレンジ、イエロー、グリーンのカラーリングをパワーアップし、強烈なインパクトを持たせた。ケースサイズは42mm、防水性能は3気圧、価格は1万9,800円。

SWATCH NEON SIGNAL FLAG（SUSB422）

SWATCH NEON SKYCHART

1991年リリースの「SKYCHART」をイメージチェンジ。特徴的なカレンダーの日付表示窓を受け継ぎ、鮮やかなグリーン、ディープパープル、ダークブルーというカラーでまとめた。力強さあふれるハイテンションなアップグレードだとしている。ケースサイズは34mm、防水性能は3気圧、価格は1万1,550円。

SWATCH NEON SKYCHART（SO28G704）

SWATCH NEON HIELO

1993年リリースの「HIELO」を大胆に新生。控えめだったケース径25mmから、存在感のある47mmへと大型化した。鮮やかなカラーを加えて再考したというこの時計は一目置かれる存在感だ。ケースサイズは47mm、防水性能は3気圧、価格は1万7,380円。

SWATCH NEON HIELO（SB01K400）

SWATCH NEON SEPPIA

1994年のリリース、そして現在は「BIG BOLD」として知られる「AQUACHRONO SEPPIA」のリミックスバージョン。ネオンピンク、グリーン、イエローの鮮やかなアクセントを加えたケースと、ダークな質感のストラップが際立つ。ケースサイズは47mm、防水性能は3気圧、価格は2万3,980円。