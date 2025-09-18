難治性のがん治療、"最終兵器"として世界中で注目されている「アルファ線療法」とは

無人診察室、がんワクチン、AIの誤診、人手不足を解決する介護DX――この記事では、いま知っておきたい、教養としての医療とAIについて解説した新刊『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』(奥真也/朝日新書)から一部を抜粋し、紹介していきます。今回のテーマは「アルファ線療法：がんをピンポイントでねらう最終兵器」。
アルファ線療法：がんをピンポイントでねらう最終兵器
アルファ線療法(TAT)は、放射線の力でがんをたたく新しい治療法です。
いままでの放射線治療ではX線(ガンマ線)やベータ線を使っていましたが、このTATでは｢アルファ線｣というより強力な放射線を、がん細胞だけにねらい撃ちすることができます。
これまでアルファ線は、細胞数個分の超短い距離しか飛べず、体外からがん細胞まで届かないため治療に使われませんでした。
この状況を一変させたのが、分子標的薬です。
がん細胞には、正常な細胞にはない特殊なたんぱく質(標的分子)が存在し、それをピンポイントで狙う薬剤、すなわち分子標的薬が開発されました。
この分子標的薬の成功により、がん細胞を正確に識別できるようになったことで、新たな可能性が拓かれました。研究者たちは、この｢運び屋｣としての分子標的薬に、放射線を出す放射性同位元素(RI)を結合させることで、がん細胞まで放射線を確実に届ける技術を開発したのです。
RIは用途に応じて使い分けられます。診断には、体外から検出可能なガンマ線を放出するRIが、治療には、細胞を破壊するベータ線やアルファ線を放出するRIが使用されていました。
分子標的薬と診断用RIの組み合わせで画像化する技術と、同じ分子標的薬に治療用RIを結合させてがん細胞にだけ治療用の放射線を確実に届ける技術は、それぞれ精力的に研究されていたのです。ようやくこれらの技術が統合され、診断と治療の両方が可能になることが明らかになったのです。
結果的に、診断と治療を一体化した方法論が実現しました。この手法は｢セラノスティクス｣と呼ばれ、がん治療の新たなパラダイムとして注目されています。
この治療で使われる代表的な物質が｢アクチニウム225(Ac-225)｣です。とても強い放射線を出す性質があり、わずかな量でもがん細胞を効率よく壊します。特に前立腺がんや、これまで治療法が限られていたがんで、治験で高い効果が報告されています。
現在は、Ac-225以外にも鉛212(212Pb)などの放射性同位元素の使用が検討されていて、どのがんにどれが効くかや利便性などを見極める研究が精力的に進んでいます。
アルファ線療法の分野では、世界中で激しい開発競争が繰り広げられ、国内外に有力なベンチャー企業があります。また、地味だった核医学界隈も大きな盛り上がりを見せています。日本も世界に後れをとらないよう本格的なアクションプランを策定していて、技術力が高い国立機関や大学を中心とした活動が高まっています。2030年ごろには、もっと多くの病院でこの治療が受けられるようになるだろうと期待されています。
｢もう治療法がないかも｣という難治性のがんに新たな光をもたらすこの技術は、がん治療の最終兵器として世界中で注目されています。
『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』(奥真也/朝日新書)
画像診断や創薬など、医療にAI技術が導入されるようになって久しいが、今後この流れはますます加速し、診療や介護、看取りの場面にもAIは欠かせない存在となる。かつて人間医師の"聖域"とされた「対話」「寄り添い」「見守り」といった領域にも容赦なくテクノロジーが入り込んだとき、医師に残された役割とは何か。私たち患者の命の扱われ方はどう変わるのか。そして、この大変革は人手不足や医療費膨張をはじめとする日本の医療問題を解決へ向かわせるのか。はたして死角はないのだろうか――。未来の医療が描く、これからの生き方、死に方とは? 直面する変化と課題、打開策を最新研究から論じる。