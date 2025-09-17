問い合わせ数が急増、いま"中古一戸建て"が注目を集めているワケ

LIFULLが運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は9月12日、「首都圏 中古一戸建て調査」の結果を発表した。

【首都圏】中古一戸建て 問合せ数

LIFULL HOME'Sに掲載された首都圏の中古一戸建て(築40年未満・敷地面積50㎡以上)の問合せ数について調べたところ、2024年の問合せ数は2019年と比較して135.9%となり、大きく増加した。

首都圏の中古一戸建て・中古マンション価格は、いずれも年々上昇傾向にある。㎡単価で比較すると、2025年(1～8月)の中古一戸建ては平均39.8万円/㎡、中古マンションは平均51.9万円/㎡で、12.1万円/㎡の差があった。割安感は、中古マンションよりも、中古一戸建ての方が高かった。

都道府県ごとの平均掲載価格について調べたところ、東京都は8,219万円、神奈川県は3,841万円、千葉県は3,739万円、埼玉県は2,507万円だった。

国税庁「民間給与実態調査」などをもとにLIFULL HOME'S総研で算出した東京都民の平均年収は502万円で、都民が神奈川県・千葉県・埼玉県で中古一戸建てを購入した場合の年収倍率は5～7.7倍だった。

2025年1～8月における、LIFULL HOME'Sに掲載された首都圏の中古一戸建てへの「問合せ数」を市区町村別に集計した「中古一戸建てへの問合せ数が多い市区町村ランキング」1位は、「八王子市(東京都)」だった。2位は「川口市(埼玉県)」、3位は「横須賀市(神奈川県)」となっている。

LIFULL HOME'S総研 中山登志朗氏によれば、首都圏では新築&中古マンション価格が急上昇し、中古一戸建てが"最後の砦"になっているとのこと。

人気の要因として、「中古一戸建ては近郊～郊外のベッドタウンに多く、エリア特性として流通価格が上がりにくいため経済的負荷が低いことや、近年「安心R住宅」などの品質を担保する仕組みができたほか、買取再販物件が増加していることで “不安・汚い・わからない”といった漠然とした負のイメージが軽減・解消されて、購入に関する心理的ハードルが下がっていること、などが要因として挙げられます。」とコメントしている。