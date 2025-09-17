膵臓がんや脳腫瘍治療への応用も、"がんと闘う細胞を作って身体に戻す"注目の療法

無人診察室、がんワクチン、AIの誤診、人手不足を解決する介護DX――この記事では、いま知っておきたい、教養としての医療とAIについて解説した新刊『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』(奥真也/朝日新書)から一部を抜粋し、紹介していきます。今回のテーマは「CAR-T療法：がんに向かって突進する免疫細胞」。

CAR-T療法：がんに向かって突進する免疫細胞

CAR-T療法とは、自分の免疫細胞を使い、がん細胞をねらって攻撃するように訓練する新しい治療法です。自分のＴ細胞という免疫細胞を取り出し、がんの目印(抗原)を見つけて倒す「アンテナ」をつけてから点滴で身体の中に戻すのです。このアンテナのことをCAR(キメラ抗原受容体)と呼びます。

2017年に初めて白血病の治療として承認されて以来、この方法は血液がんに対する強力な武器になりました。しかし、従来のCAR-T療法は患者さん自身の細胞を使うため、作るのに時間がかかったり、体力が弱っている人には使えなかったりしました。

そこで登場したのが「ユニバーサルCAR-T(同種CAR-T)」です。これは健康な人から集めたＴ細胞を使ってたくさん製造しておき、必要な患者さんにすぐ使えるようにする仕組みです。おかげで準備の時間が短くなり、治療をすぐに始めることができるようになってきました。

さらに「スマートCAR-T」という新しいタイプもあります。これは、身体の中の反応に応じてCAR-T細胞の働きをオン・オフできるように設計されています。これにより、強い副作用のひとつであるサイトカイン放出症候群などをうまくコントロールできるようになってきました。

これまでCAR-T療法は主に白血病などの血液がんに使われてきましたが、最近では、膵臓がんや脳腫瘍などの固形がんへの応用も進んでいます。がんの周りには、免疫の働きを邪魔する免疫抑制の環境がありますが、それを乗り越えるようにCAR-T細胞を改良する研究も進んでいます。

CAR-T療法は、がんと闘う細胞を身体の外で作り、それを戻すことで、まるでオーダーメイドの治療のようにがんに立ち向かう技術です。これからもっと広い種類のがんに使われていくと期待されています。