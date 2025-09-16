最後発でも需要あり? スズキ初のEV「eビターラ」とは

スズキは同社初の電気自動車(EV)「eビターラ」(e VITARA)を2026年1月16日に日本で発売する。価格は399.3万円から。CEV補助金87万円が使えるので、実質的な価格は310万円台からだ。日本でのEV投入は遅れたスズキだが、eビターラは売れる? 実物を見てきた。

最後発だが独自のEV?

スズキのEV参入は遅かったが、eビターラについては「非常にニッチなところではあるものの、需要はあるのかな」というのがスズキ 日本営業本部 本部長 常務役員 玉越義猛さんの考え。というのも、日本のEV市場にはeビターラのように、「Bセグメント(クルマのサイズが小さい)」で「SUV」で「4WDの設定がある」という特徴を兼ね備えたクルマは、あまり多くないからだ。確かに、この条件に当てはまりそうなクルマはボルボ「EX30」くらいしか思いつかない。

eビターラのボディサイズは全長4,275mm、全幅1,800mm、全高1,640mm、ホイールベースは2,700mm。実物を見ると全長の短さは一目瞭然で、都市部でも運転しやすそうなサイズ感だった。全長は短いもののホイールベースが長く、ショートオーバーハングなデザインとすることで室内スペースは広く取れたそうだ。

軽自動車と小型車のイメージが強いスズキが、なぜ初のBEVをSUVで開発したのか。そのあたりについてスズキ代表取締役社長の鈴木俊宏さんは、EVは「黎明期」でもあり、「値付けを含め難しい」部分もあって、「グローバル」の展開も必須という状況の中で、「ある程度の値段が付けられる」モデルにする必要があるということから、SUVという車種を選んだと話していた。

eビターラのグレード展開は以下の通り。

バッテリーはBYDから調達

バッテリーは中国のBYDから調達する「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」を使用。スズキの説明員によれば、このバッテリーを選んだ理由として最も重視したのは安全性であったとのことだ。バッテリーセル自体の安全性に加え、電池パックとして見ても、何か異常があった場合にすばやく検知する「モニタリング」の能力が高いことから、BYD製バッテリーに決めたのだという。もちろんコスト面でも、いわゆる「三元系」よりも「リン酸鉄」の方が安く仕入れられる。

eビターラはインドで生産し、100以上の国と地域で販売する。すでに注文を受け付けている欧州(英国、ノルウェー、スイス)では「思った以上に反応がいい」(鈴木社長)とのことだ。インドのEV市場については、1車種あたりの月間販売台数が「1,500～2,000台」くらいに落ち着く傾向があると鈴木社長。eビターラについても月間2,000台規模で販売していきたいとのことだった。

日本でEVといえば、航続距離や充電時間について「まだまだネガティブな情報が多い」と認めつつも、「EVを使っていただく条件にハマる人」はかなり多いとの見方を示した鈴木社長。そうした潜在顧客を「しっかりとグリップして」、販売活動に結び付けていきたいと意気込みを示していた。

スズキがアクセサリーで用意する自宅用の充電器