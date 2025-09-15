マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ハイパフォーマンスな子育てを…アストンマーティンが「ベビーカー」発売!

SEP. 15, 2025 11:20
Text : 藤田真吾
長い伝統に裏打ちされたラグジュアリーでハイパフォーマンスなスポーツカーを作り続ける英国の名門・アストンマーティンがベビーカーを発表した。これで、子育てのパフォーマンスが向上すること間違いなし?

スポーツカーにインスパイアされた?

アストンマーティンは精巧な設計と美しい仕上げを備えたベビーカーで知られる英国ブランドのeggと組んで「究極のラグジュアリーベビーカー」を作ると発表した。

「最高峰のハイパフォーマンスカーがスムーズで応答性の高い走行を実現するように、現代のラグジュアリーベビーカーには操作性、洗練性、そして品質への揺るぎないこだわりが求められます」とアストンマーティン。ベビーカーはサスペンションからシルエットにいたるまで、最高の乗り心地を生み出すために細部まで入念に設計するとのことだ。

正確な比率で描かれた象徴的なキルティングは、ラグジュアリーSUV「DBX707」のインテリアを彷彿とさせる。ハニカムパターンのホイールは、アストンマーティンの「ヴァラー」(Valour)と「ヴィクター」(Victor)からインスピレーションを得ている。

2025年9月から世界各国の小売店の一部およびeggstroller.comにて予約の受け付けを開始する。最初の製品は3種類のカラーバリエーションで展開するそうだ。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

