白蝶貝で「誓いの矢」を描いた「シチズン エクシード」限定モデル

SEP. 14, 2025 18:33
Text : 林利明
シチズン時計の「シチズン エクシード」ブランドから、500本限定の新作（CB1115-68W）が登場。「誓いの矢」をテーマにデザインしたという高級感あふれるモデルだ。価格は14万3,000円。

「矢」という文字は主猟具のことだが、「誓い」「約束」という意味もある。今回の新作では、白蝶貝をカットして貼り合わせた「貝貼り合わせ文字板」を用いることによって、矢羽根が連なるような新しい表現を実現。ダイヤルの中央に位置するこの文字板、豊かな表情を持つ。

  • カットした白蝶貝を貼り合わせ、インクジェット印刷と組み合わせることで表情に変化をつけている

サクラピンクのローマンインデックスと針がエレガントな雰囲気を伝え、ケースとバンドはシルバーとサクラピンクのツートン色。

このサクラピンクは、シチズン独自の表面硬化技術「デュラテクト」のカラーバリエーションである「デュラテクト サクラピンク」だ。シルバー部分には「デュラテクト プラチナ」を加工。バンドの中ゴマをミラー仕上げとしている点も、独特なたたずまいに一役買っている。

ケースとバンドの素材がチタンということで軽く（62g）、ケース厚が8.5mmと薄型なので身に着けやすい。クオーツムーブメントの「キャリバー H149」は、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様。フル充電から2年間の駆動力がある（パワーセーブ作動時）。また、日中米欧の標準電波を受信して正確な時刻に合わせる電波時計でもある。

  • ケース／バンド素材：チタン
  • ケースサイズ：径38mm×厚さ8.5mm（設計値）
  • 風防：サファイアガラス（クラリティ・コーティング：光の透過率を約99％まで高めたシリコン化合物の多層コーティング）
  • 防水性能：5気圧
  • ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H149」
  • おもな機能：光発電エコ・ドライブ、電波時計（日中米欧）、パーペチュアルカレンダー、ワールドタイム（26時差、サマータイム対応）
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

