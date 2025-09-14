日本の名車がそろい踏み! トヨタ博物館が「JDM」にフォーカスした企画展開催

トヨタ自動車の文化施設であるトヨタ博物館(愛知県長久手市)は、2025年10月3日から「What's JDM? ―世界が熱中する'80-'90年代の日本車―」を開催する。会期は2026年4月5日まで。日本の往年の名車が集まる注目のイベントだが、ところで、JDMって何?

海外で日本車が大人気?

「JDM」とは「Japan Domestic Market」の略。「日本国内市場」を意味する言葉だが、現在ではアメリカやイギリスを中心に、日本車をカスタマイズしたり、日本国内専用車を輸入して楽しむ日本車文化のことをJDMと呼んでいる。

1980～90年代、日本の自動車メーカーは世界トップの技術を載せることに挑戦し、電子制御、高性能エンジンなど、革新的な技術を次々と実用化していった。これらの技術は、現在の自動車開発にも大きな影響を与えている。また、デザインの面でも、空力性能や視認性、安全性を考慮した機能美を追求したデザイン、シンプルでありながら個性を持つスタイリングは、今なお多くのファンを魅了している。しかし、当時は海外で欧州車ほどの評価を得られず、技術者たちは悔しい思いをしてきたそうだ。

それから数十年が経ち、当時の日本車が持つ高い技術力、洗練されたデザイン、そして信頼性が再評価され、世界中の自動車ファンから注目を集めている。

今回の企画展では、多くのファンを魅了し続けている1980～90年代の日本車約10台を「当時の最新技術」「独自のデザイン」「小さな高性能」の3つのテーマに分けて紹介する。

トヨタ スプリンター トレノ

ニッサン スカイライン GT-R

アンフィニ RX-7(マツダ)

展示車両は日本車の魅力をより伝えるべく、トヨタ博物館所蔵のものに加え、国内自動車メーカー7社と日本自動車博物館の協力を得て、特別に提供されたクルマも加わる。ラインアップは以下の通りだ。