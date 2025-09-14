マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
外壁リフォーム予算の最多価格帯は100～150万円。実際にかかった費用と予算との差は？

SEP. 14, 2025 17:30
Text : フォルサ
オールリンクリフォームズは9月11日、「外壁リフォーム実施のきっかけと業者選び」に関する調査結果を発表した。同調査は8月19日～20日、一軒家の外壁リフォーム経験者1,029人を対象に、インターネットで実施した。

  • リフォーム業者を探す際に参考にした情報源

    リフォーム業者を探す際に参考にした情報源

リフォーム業者を探す際に参考にした情報源について聞くと、「知人や家族からの紹介」(37.5%)が最も多く、「住宅メーカーや建材メーカーからの紹介」(20.1%)、「インターネット検索(Googleなど)」(19.7%)が続いた。見積もり依頼社数は、半数が「1社」だった。約4割が「2社」「3社」と答えている。

  • 見積りを依頼した社数

    見積りを依頼した社数

見積もり時点での予算は、「100万円～150万円未満」(28.7%)が最も多く、「70万円～100万円未満」(21.4%)、「150万円～200万円未満」(16.4%)という結果になった。見積もり時点で設定した予算と、実際にかかった費用に差があったかという設問では、約6割が「予算通りだった」と回答したものの、約3割が「高くなった」と答えている。

  • 見積もり時点で想定していた予算額

    見積もり時点で想定していた予算額

リフォーム費用が予算より高くなった理由の最多は、「より高性能な塗料や建材など、質にこだわったから」(44.8%)だった。一方、安く済んだ人で最も多かった回答は「複数業者を比較検討した結果、より安価なリフォーム業者を見つけられたから」(50.6%)となっている。

  • リフォーム費用が予算より高くなった理由

    リフォーム費用が予算より高くなった理由

最終的に業者を選んだ決め手は、「担当者の人柄や提案内容への信頼感」(31.6%)が最も多く、次いで「施工実績や経験」(26.8%)、「見積もり価格」(25.7%)が続いた。

  • 最終的にリフォーム業者を選んだ決め手

    最終的にリフォーム業者を選んだ決め手

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

