【アジア9カ国で調査】日本人の実践率が高い健康習慣は「定期的な健康診断の受診」「朝食を抜かない」「禁煙／喫煙を避ける」、低かったのは?

マニュライフ生命保険は9月10日、「アジア・ケア・サーベイ 2025(アジア健康長寿調査)」の日本における結果を発表した。

「アジア・ケア・サーベイ 2025(アジア健康長寿調査)」とは、マニュライフ・グループが1～2月、アジアの9つの国・地域(※)の9,034名(うち日本1,000名)を対象に実施したもの。

健康長寿に関する願いで「寿命を最大限に伸ばす」と回答した割合は、調査対象地域平均では20%で、日本では平均以下の17%だった。健康長寿に関する願いで、日本で最も多かった回答は「心身の状態を維持すること」(59%)となり、対象地域全体を19ポイントも上回っている。「経済的な自立」への関心は29%で、対象地域より14ポイントも低かった。日本は経済的な安定以上に「健康寿命」を重視し、生活の質を高めたいという価値観があることがわかった。

健康維持・健康寿命延伸のために行っている予防行動を聞いた。日本が調査対象地域平均を上回る健康習慣は、「定期的な健康診断の受診」(日本48%、調査対象地域平均39%)、「朝食を抜かない」(日本40%、調査対象地域平均31%)、「禁煙／喫煙を避ける」(日本37%、調査対象地域平均33%)だった。

一方、日本が調査対象地域平均を下回る健康習慣は、「推奨される量の水を飲む」(日本13%、調査対象地域平均40%)、「飽和脂肪と砂糖を控える」(日本14%、調査対象地域平均37%)、「睡眠時間を確保する」(日本17%(調査対象地域平均38%)だった。

日本の健康習慣は「伝統的・制度的な予防策」に積極的に取り組む一方、「日々の積極的な健康習慣」への意識が低いという二面性のある結果となった。

※日本、中国、香港、台湾、ベトナム、フィリピン、シンガポール、マレーシア、インドネシア